世界盃2026｜西班牙1球小勝烏拉圭　直接送對手出局

2026世界盃H組大混戰，4隊齊搶出線資格。阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）42分鐘為西班牙建功，烏拉圭主力中場烏加迪（Manuel UGARTE）重創傷退，西班牙以1：0小勝烏拉圭，西班牙首名出線，烏拉圭僅獲2分列第3，被打和沙特的佛得角搶走次名，被淘汰出局。



西班牙首輪令人意外地以0：0賽和佛得角，次輪找回狀態4：0大勝沙特，不過4分不足以提前確保晉級。烏拉圭表現不佳，連和沙特、佛得角，僅得2分。4隊今場均需全力爭取出線資格，排名隨時發生重大變動。

上半場，烏拉圭不惜氣力開展前場逼搶，頻頻從前場搶下球權，一旦烏拉圭持球，將提快進攻節奏。西班牙雖控球佔優，不過只有開球初段奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）傳中險造烏龍有威脅外，其餘未能創造出太好攻門機會。烏拉圭派出「專人」沙拿比亞（Juan Manuel SANABRIA）盯防右路翼鋒拉明耶馬（Lamine Yamal），偶然寧願拉大邊位同中堅間空隙，亦不願將空間給耶馬，該戰術奏效，耶馬受到限制，烏拉圭進攻亦因此多由右路發難。

今場耶馬受到沙拿比亞盯防限制。（路透社）

不過，耶馬利用個人能力與沙拿比亞亂鬥後，球到馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）腳下，洛蘭迪下底送傳中，阿歷斯巴爾拿勁射，即使梅斯利拿（Fernando MUSLERA）碰到亦無法阻止足球入網，西班牙1：0領先。烏拉圭再受重創，主力防守中場烏加迪傷退。

下半場，由於另一邊廂佛得角沙特未開記錄，烏拉圭已跌到分組第3，因此烏拉圭需要更加主動爭取入球，但換人調動從門將開始，沙治奧洛捷（Sergio ROCHET）換下梅斯利拿。62分鐘，耶馬右路切入大位，橫傳丹尼爾奧莫（Dani Olmo），後者射門炒高。耶馬與沙巴爾於76分鐘被費倫托利斯（Ferran Torres）、尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）換下。

隨着比賽時間所剩無多，烏拉圭進攻加速，馬泰斯奧利華拿（Mathias OLIVERA）左路射門偷近柱，尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）遠射被西蒙（Unai Simon）救出。西班牙在反擊中費倫托利斯射門中楣。烏拉圭久攻不入，奧古斯甸簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）越來越暴躁，因鏟球危險動作被紅牌罰下，最終烏拉圭1球不敵西班牙。

烏拉圭久攻無果，以0：1敗予西班牙，分組賽出局。（路透社）

西班牙以5分獲分組第1出線，烏拉圭失分，而佛得角沙特打和各取1分，佛得角合共得3分在排名上反超烏拉圭，獲得直接出線名額，只有2分的烏拉圭在分組第3排名中列倒數第3，被淘汰出局。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

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