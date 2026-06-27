世界盃2026｜佛得角延續神奇　賽和沙特阿拉伯次名出線

今屆世界盃新丁佛得角交出驚喜表現，連和西班牙及烏拉圭，依然有望晉級，H組最後一輪撼沙特阿拉伯，能否延續神奇之旅？



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無論是門將禾仙夏（Vozinha）連救險球守和西班牙，然後社交網站的粉絲人數一夜間超越棒球界巨星大谷翔平，還是攻入逼和烏拉圭一球的希里奧華利拿（Hélio Varela）。僅僅兩場時間，已足夠讓世界各地球迷對這個僅得53萬人口的小國留下深刻印象。

首戰世界盃，佛得角至今兩場不敗，能夠延續神奇之旅，豈看最後一輪對沙特阿拉伯。佛得角賽前以2分暫列H組第三，若擊敗沙特阿拉伯的話，5分隨時以小組首名過關，和波的話，則要視乎另一場的戰果。

上半場膠着 兩軍半場僅得一中目標攻門

今場戰情膠着，沙特阿拉伯上半場積極壓逼，佛得角用球能力不俗，保持一貫從後組織，佛得角的韋利施美度（Willy Semedo）左路突破半傳半射，沙特門將艾奧韋斯撲出底線。戰情在飲水暫停後稍為扭轉，佛得角獲得更多機會，數次在邊路推進傳中，惟未能製造具威脅攻勢，韋利施美度禁區外起腳出界，沙特在上半場末段攻一段，兩軍半場僅得一次中目標攻門，打成0：0。

H組形勢千變萬化，另邊廂的西班牙上半場末段領先烏拉圭1：0，佛得角與沙特賽和0：0，若保持這比數，佛得角即以次名出線。

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沙特中堅哈辛譚巴迪上半場傷出。（路透社）

佛得角強攻無果 賽和沙特神奇出線

沙特下半場作出調動，艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）入替，佛得角上半場未錄得任何中目標攻門，先有查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）撞射，艾奧韋斯沒收，然後中場奇雲賓拿（Kevin Pina）嘗試遠射，就算不中目標，佛得角已向沙特施加更多壓力。

佛得角中場奇雲賓拿換邊初段遠射攻門。（路透社）

佛得角作出兩個調動，換入紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）及上場入球功臣希里奧華利拿，保持前線活力。佛得角一次反擊，紐奴達哥斯達接應長傳，隨即推前，等待拉洛斯杜亞迪後上近射，卻再被艾奧韋斯擋出，是佛得角今仗的黃金機會，達哥斯達補時射門斜出，結果兩軍打成0：0。

拉洛斯杜亞迪後上起腳，是佛得角今場開紀錄的黃金機會。（路透社）

達哥斯達補時射門斜出。（路透社）

烏拉圭不敵西班牙，佛得角的小島大夢想終實現，三戰全和得3分，以次名出線，32強將鬥阿根廷，烏拉圭與沙特則得2分出局。

小島大夢想，佛得角延續神奇之旅。（路透社）

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佛得角正選陣容



門將：1禾仙夏

後衛：24華拿賓拿、4羅拔圖盧比斯、3甸尼艾迪臣、8祖奧保羅摩利拿

防守中場：6奇雲賓拿

中場：20賴恩文迪斯、14迪萊杜亞迪、10查美路蒙迪路、17韋利施美度

前鋒：19利夫拉文圖



沙特阿拉伯正選陣容



門將：21艾奧韋斯

後衛：12艾布杜哈密、4艾安利、5哈辛譚巴迪、13拿華夫艾保沙爾

中場：20蘇丹文達殊、15艾杜拉艾卡巴利、6拿沙艾達沙尼、10沙廉艾達沙尼

前鋒：9艾布拉簡、23穆罕默德簡奴



世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

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