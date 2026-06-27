世界盃2026｜比利時5：1大勝新西蘭首名出線　迪布尼開齋

世界盃2026G組最後一輪賽事，本港時間周六（27日）早上上演，賽前2分排小組第三名的比利時，必定要全力出擊，打贏以1分排榜尾的新西蘭始有出線機會。



開賽前比利時2戰2和得2分，與伊朗同分但得球較少排第三位；新西蘭則1和1負，得1分敬陪末席。比利時要出線，必須取勝才「有價講」。

由於委內瑞拉地震死傷者眾，今輪餘下賽事開賽前都有默哀儀式。（路透社）

開賽僅4分鐘，比利時泰利文斯禁區外遠射，皮球直飛向看台。8分鐘後，杜沙特突入禁區起腳射門，皮球擊中柱後被對方後衛解圍；5分鐘後，迪布尼禁區外起腳試射，被新西蘭門將哥甘比撲出。

22分鐘，杜沙特在左路切入禁區起腳，射門擊中新西蘭球員芬恩蘇文手臂，球證直指十二碼點，但其後觀看VAR後球證取消判罰。至27分鐘，杜沙特終於在把握機會執雞破網，比利時1球領先新西蘭。

比利時杜沙特伏兵門前射入先開紀錄。（路透社）

比利時杜沙特伏兵門前射入先開紀錄。（路透社）

37分鐘，新西蘭邊線傳中，麥捷尼成功解圍；兩分鐘後，多古在邊線假身推進後向內切入試射高出。41分鐘，杜沙特邊線傳中，迪布尼接應射高。半場比利時一球領先返回更衣室。

杜沙特射成2：0。（路透社）

換邊後5分鐘，杜沙特禁區內接應迪布尼傳送後，起腳施射被對方守衛擋出後再快腳補射，狂抽近柱網頂入納，比利時再下一城領先2：0。

迪布尼禁區邊起腳破網，取得今屆賽事第一個入球。（路透社）

67分鐘，迪布尼禁邊起腳抽射破網，今屆賽事終開齋並讓比利時以3球領先，比利時在得失球差亦追過埃及升上小組首位。其後新西蘭前鋒伊利亞祖斯破蛋，比利時一度跌回第二名，不過盧卡古再次後備入替即建功，比利時4：1領先下重回榜首。最後臨完場比利時沙利麥卡斯射成5：1完場，首名晉級32強淘汰賽。

另一邊廂伊朗補時入球被判越位，未能絕殺埃及，1：1言和後，埃及次名晉級鬥澳洲，伊朗第三名命運待決。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月26日中午12時（01美術製圖）

新西蘭正選陣容（4-2-3-1）：

1 哥甘比

2 添派尼、16 芬恩蘇文、4 泰勒賓頓、13 卡卡斯

6 祖爾貝爾、8 史譚美歷

11 伊利亞祖斯、23 賴恩湯馬士、10 沙比辛克

9 基斯活特



比利時正選陣容（4-2-3-1）：

1 高圖爾斯

5 迪古柏、4 麥捷尼、3 艾法菲亞迪、21 卡斯泰尼

8 泰利文斯、20 雲拿根

11 杜古、7 迪布尼、10 杜沙特

17 基迪拿尼

