棒球U13亞洲盃｜香港對韓國14:00爭冠　附免費直播連結

世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃，港隊日前先後擊敗傳統強國日本、東道主中華台北及印尼，殺入決賽，今日（27日）下午2時將與力爭衛冕的韓國對壘。



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日籍小將松岡遙哉（左）打擊及守備俱佳。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

爆冷擊敗日本，港隊U13小將興奮莫名。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

香港少棒隊在今屆LLB U13亞洲盃創造歷史佳績，先以15：12擊敗傳統棒球強國日本，周四（25日）晚對東道主中華台北在因天雨關係延賽，翌日需要一日雙賽，但一班小球員依然跨越種種障礙躋身冠軍賽。回顧對日本一戰，港隊在七局下的「關門雙殺」非常精彩；其後對中華台北，港隊以一次連取7分的攻勢拉開比數，以12：8力克對手；之後港隊緊接迎戰印尼，雖然體力下降導致守備失誤增多，但最終仍以21：12大勝，完成連續作戰近6小時的壯舉。港隊以3勝2負成績晉級冠軍賽。

打贏日本，從沙燕隊出身的陳爸爸，忍不住與兒子樂滔流淚相擁。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

有香港家長到台灣打氣。（Facebook：台灣世界少棒聯盟）

港隊主力陳樂滔的父親陳嘉駿，是八十年代沙田少棒隊「沙燕隊」成員，也是前棒球及壘球港代表。他親赴見證兒子與隊友接連擊敗強隊日本和中華台北，不禁激動落淚。這位棒球世家父親坦言過去香港隊面對日本、韓國、中華台北等強隊，「輸到麻木」，不敢想像能取勝。如今這群未滿13歲的孩子，成功攀越了過去被視為不可能跨越的高山，完成了兩代香港棒球人從未達成的夢想。這不僅是兒子與隊友們的勝利，更象徵著香港棒球一個全新篇章的開啟。

冠軍賽即將於下午2時上演，港隊將面對於首戰曾以0：15大敗的韓國，爭奪全亞洲唯一一張前往美國加州參加世界賽的入場券。 香港對韓國直播連結按此