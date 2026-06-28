世界盃2026｜英格蘭兩球挫巴拿馬首名出線　卡尼破咒頭槌建功

世界盃最後一輪分組賽，L組提早出線的英格蘭，對巴拿馬力爭小組首名，「三獅兵團」上半場未能開紀錄，換邊後由比寧咸及哈利卡尼5分鐘各建一功，以兩球淨勝巴拿馬，3戰得7分以首名晉級。



上輪面對加納，全場攻門近20次仍顆粒無收，錯過提早鎖定小組首名的機會，最後一輪對巴拿馬，英軍在得失球差稍為佔優。英格蘭出戰是小組賽最後一個比賽日，英軍賽前早已確定出線資格。

英格蘭主帥杜慈賽前透露，原本有輕傷在身的迪格蘭賴斯與安達臣，兩人已經復操，只得列斯占士未能披甲，右後衛位置由昆沙取代，賴斯今仗先列後備，比寧咸移後一格，負責組織進攻的重任落在羅渣士（Morgan Rogers）身上，兩翼則換上沙卡與拉舒福特任正選。

（路透社）

英格蘭難破密集 拉舒福特正選不乏機會

英格蘭早段是佔優的一方，不乏攻門機會，偏偏真正威脅欠奉，上半場錄得9次攻門，當中兩次中目標，正選上陣的拉舒福特表現搶鏡，初段殺入大位起腳，中後段頭槌攻門，完半場前罰球直射斜出，英軍上半場0：0巴拿馬。

另一邊廂的克羅地亞由盧卡蘇錫射破加納大門，若保持這賽果完場，英軍將跌落次席，32強隨時碰上C朗拿度領軍的葡萄牙。

拉舒福特上半場不乏攻門。（路透社）

布卡約沙卡今仗擔正上陣。（路透社）

卡尼比寧咸5分鐘各建一功奠勝

英格蘭久攻不下，換邊後憑角球開紀錄，沙卡開出角球，比寧咸撞射入網，英軍終破僵局。找到缺口的英格蘭愈踢愈順，比寧咸左路突破傳中，早前盛傳被加納巫醫落咒再解除的哈利卡尼，走位搶點頭槌建功，5分鐘內連入兩球，67分鐘擴大領先優勢，亦是卡尼第11個世盃入球，成為英格蘭史上世界盃入球最多的球員。

英格蘭兩球領先，大局已定，主帥杜慈先後收起比寧咸、哈利卡尼等主將，中場老將佐敦軒達臣後備入替，第四屆世界盃亮相。巴拿馬的荷西法查度（Jose Fajardo）末段射破比克福特十指關，旁證卻舉旗示意越位，結果英格蘭以2：0淨勝巴拿馬，3戰7分首名出線。

比寧咸撞射建功，英格蘭打破僵局。（路透社）

哈利卡尼與比寧咸各建一功。（路透社）

英格蘭正選陣容



門將：1比克福特

後衛：26昆沙、2干沙、6馬克古希、3歷高奧萊利

防守中場：8艾利洛安達臣、10比寧咸

中場：7布卡約沙卡、17羅渣士、11拉舒福特

前鋒：9哈利卡尼



世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月27日下午1時。（01美術製圖）

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