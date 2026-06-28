世界盃2026｜克羅地亞2：1加納攜手出線　莫迪歷打足全場獻助攻

2026世界盃L組，上半場，彼達蘇錫（Petar Sucic）射入世界波。下半場，戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）接應隊友開出的定位球破門，尼高拉華錫（Nikola Vlasic）頭槌，克羅地亞2：1擊敗加納，成為L組次名，加納亦成為8支小組第3名之一，與克羅地亞攜手出線。



加納此前絕殺巴拿馬及強勢逼和英格蘭，暫積4分列分組第2。克羅地亞則是和英格蘭與一球小勝巴拿馬，列分組第3。另一邊廂，4分英格蘭戰篤定出局的巴拿馬，克羅地亞與加納有機會攜手出線，不過克羅地亞想爭取更加靠前的排名，就需要擊敗加納。

開球之後，兩隊節奏較為緩慢，以安全的互傳球為主。克羅地亞賽中段加強對加納中場持球人的壓力，等待加納失誤機會。17分鐘，加納中場位置傳球交失，尼高拉華錫遠射中柱。31分鐘，彼達蘇錫中路遠射世界波開記錄，克羅地亞1：0加納。

蘇錫射入世界波為克羅地亞開記錄。（路透社）

開紀錄後兩隊速率加快，40分鐘，安東尼施美安利用過人能力窄角度射門，足球滑門而出，加納完成上半場第1腳攻門。半場結束，克羅地亞1球領先，同時間英格蘭未開記錄，克羅地亞一度上升至分組第1。

下半場加納「撳掣」，半場圍攻克羅地亞，莫迪歷（Luka Modric）貢獻關鍵解圍。73分鐘，紐亞馬（Ernest NUAMAH）開出定位球，戴歷盧卡臣門前燙射入網，加納1：1追和比數。不過，加納追和比數沒有多久，華錫遠射，門將班捷文阿沙利（Benjamin ASARE）飛身撲救出底線，華錫接應莫迪歷開出的角球頭槌破門，克羅地亞再次取得領先2：1。

克羅地亞在今場比賽中全取3分，不過另一邊英格蘭亦2：0擊敗巴拿馬，因此克羅地亞積分榜上只反超加納獲得L組第2，32強對手大概率為哥倫比亞或葡萄牙。加納雖然失分，但4分負1個得失球亦能鎖定一個成績最好的分組第3晉級名額。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月27日下午1時。（01美術製圖）

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世界盃2026｜最佳第三名出線形勢