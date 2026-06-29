世界盃｜前田大然化身「麵包超人射手」　光頭變灰髮背後父愛爆棚

巴西Vs日本｜6.30凌晨1:00｜Now 618/616台｜世界盃2026直播

入楔接應堂安律的妙傳，禁區內鏟射建功，日本前鋒前田大然再度在世界盃賽場取得進帳。「可惜這也不是致勝球……」前田賽後說。

上屆世界盃16強，前田大然射破克羅地亞，當時他還頂着漫畫《一拳超人》的光頭，建功後還會把雙手托在下巴。今屆的前田光頭不再，換上一頭灰髮，加上鬍子，添上一點滄桑。

由一拳超人到麵包超人，前田在場上是鐵漢，場外也是「女兒狂人」。



前田大然只得1.73米，個子不高，但其力量和速度，是日本隊前線的武器之一。四年前卡塔爾世界盃，日本主帥森保一往往在下半場換入前田，成為當屆「先捱後追」策略的重要棋子；今屆三場分組賽，前田在其中兩場擔任正選，位置收後，擔任正前鋒上田綺世後方的影子前鋒。

前田大然鏟射射破瑞典大門，可惜未能為日本帶來勝仗。（路透社）

位置不同，效果一樣。前田在對瑞典的最後一輪分組賽，不斷跑動嘗試壓迫對方防線，「藍武士」多次反搶成功，「在防守上有貢獻也是我的強項之一」。前田如此努力回防，緣於少年時代的挫折。

家鄉為大阪太子町的前田，為了足球離鄉別井，到了400公里外的山梨縣，入讀山梨學院；當年山梨學院是全國大賽冠軍，前田慕名而去，終憑球技獲該校取錄。

前田大然成為日本史上第三人連續兩屆世盃建功。（Getty Images）

前田在山梨高校寄宿，高一時因為取笑同學犯校規，被足球隊監督勒令退隊。父母為前田安排轉校，但他沒有放棄，以自己的方法鍛煉，面壁踢波﹑跑山練氣。一年後，他以誠意打動監督，再次入隊，不但保持着體能，連踢法也不一樣，前田更願意不惜氣力奔跑回防，這種踢法一直維持至今。

前田大然回防十分勤力。（路透社）

一段經歷影響一生，一句說話同樣影響髮型。上屆的前田大然還以光頭示人，彷彿從日本漫畫《一拳超人》走出來，讓不少球迷對他留下深刻印象。「我想讓更多人認識……」前田大然曾向日媒解釋剃光頭的原因。

四年後的今天，光頭不再，前田大然更在社交網站記錄「生髮記」，2024年頭髮慢慢長出來，如今染了一頭灰髮，梳起「三七分界」。前田分享背後原因：「我女兒說她不喜歡光頭，我不想讓女兒討厭我，所以把頭髮留起來。」聽到女兒稱讚擁有一把秀髮的隊友南野拓實，前田更要乖乖服從：「我的女兒對我來說更重要。」

（前田大然Instagram）

（前田大然Instagram）

前田大然的社交網站，除了分享個人足球生涯，其餘就是就是三名子女，連入球慶祝動作也獻給女兒。前田曾在入球後以雙手放在下巴，看似裝可愛，原來背後充滿父愛：「我經常與女兒一起看《麵包超人》，她十分喜歡，我想模仿麵包超人，逗她開心。」

（前田大然Instagram）

日本在今屆世界盃以1勝2和出線淘汰賽，32強對手卻是「足球王者」巴西，前田大然卻未因此懼怕對手：「這是極艱鉅的一仗，若我們發揮水平，我相信我們可以戰勝巴西。」

前田大然。（路透社）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢