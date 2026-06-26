世界盃2026｜日本和瑞典次名出線　前田大然建功　艾蘭加靚波追平

世界盃F組除了突尼西亞，其餘三隊爭取較佳的排名出線。首兩輪贏盡口碑的日本隊鬥瑞典，「藍武士」下半場以前田大然完成一次精彩組織建功，其後艾蘭加回敬一球世界波，兩軍打成1：1。日本以次名出線，32強將硬撼巴西。



逼和荷蘭、輕取突尼西亞，日本兩輪得4分，即使最後一輪不敵瑞典，甚有可能以最佳第三名晉級。根據晉級路，F組首、次名出線後對上C組，首名對摩洛哥，次名對巴西，硬仗可期。

日本隊力爭首名出線。（路透社）

半場戰情平淡 中村敬斗後段快射無果

瑞典開賽初段較為積極，4分在手的日本先穩守，今場戰情比較平淡，中村敬斗左路傳中，前田大然頭槌攻門高出，是上半場飲水暫停前較有威脅的攻勢。另邊廂的荷蘭在7分鐘連入兩球，若今場和波，日本將以次席出線，得4分的瑞典出線，以最佳第三名的晉級形勢仍算不錯。

兩軍的4號球員不約而同在上半場後段傷出，先有瑞典的希恩（Isak Hien）防守時倒地，而日本隊長板倉滉同樣退下火線。日本左路組織，中村敬斗禁區內快射，勝在夠角度，瑞典門將錫達史唐（Jacob Widell Zetterstrom）落地及時撲出，兩軍半場打成0：0。

錫達史唐撲出中村敬斗的快射。（路透社）

前田大然開紀錄 艾蘭加世界波追平

換邊後，錫達史唐漸漸變得忙碌，田中碧遠射高出，鎌田大地近射被撲，錫達史唐救出底線。日本攻勢愈來愈入肉，堂安律與上田綺世一次配合，再傳給入楔的前田大然12碼點附近鏟射建功，56分鐘打開紀錄。

日本精彩組織，前田大然射破瑞典大門。（路透社）

效力紐卡素的艾蘭加，右路切入大位，左腳勁射直飛網角，射破鈴木彩艷十指關，62分鐘以世界波追成1：1，伊沙克及後再有機會起腳，鈴木彩艷及時撲出。39歲的長友佑都入替，是這名日本老大哥第五度出戰世界盃。

瑞典末段仍未放棄，伊沙克頭槌攻門中楣，結果日本與瑞典以1：1握手言和，日本以5分次名出線，淘汰賽硬撼巴西；瑞典則獲4分，在最佳第三名榜上暫排首名，攜手出線。

艾蘭加切入大位世界波建功，助瑞典追成1：1。（路透社）

日本正選陣容

門將：1鈴木彩艷

後衛：20瀨古步夢、4板倉滉、21伊藤洋輝

中場：2菅原由勢、7田中碧、15鎌田大地、13中村敬斗

進攻中場：10堂安律、11前田大然

前鋒：18上田綺世



瑞典正選陣容

門將：1錫達史唐

後衛：2拿格比爾基、4伊薩希恩、5加比爾古蒙臣

中場：21阿歷山大賓赫特臣、3連迪路夫、18耶辛艾耶利、24艾利洛史萊特

前鋒：11艾蘭加、17約基利斯、9伊沙克

