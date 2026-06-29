世界盃2026｜前田大然兩屆建功日本第三人　一個原因棄招牌光頭

入楔接應堂安律的妙傳，禁區內鏟射建功，日本前鋒前田大然再度在世界盃賽場取得進賬，「可惜這也不是致勝球....」前田賽後無奈地說。

上屆16強射破克羅地亞，當時的前田大然還頂着漫畫《一拳超人》的光頭，效力些路迪的前田，建功還會把雙手托在下巴。今屆的前田光頭不再，換上一頭灰髮，加上鬍子更見滄桑。

由一拳超人到麵包超人，前田在場上是鐵漢，場外也是「女兒狂人」。

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堂安律與上田綺世一次精彩配合，由前田大然（Daizen Maeda）完成攻勢，以鏟射將皮球送入網內，繼上屆在16強射破克羅地亞後，成為日本史上第三人連續兩屆世盃建功，「今次和上屆（卡塔爾世界盃）一樣，我的入球同樣未能助球隊致勝....」

前田大然鏟射射破瑞典大門，可惜未能為日本帶來勝仗。（路透社）

前田大然即使個子不高﹑身高只得1.73米，他在場上的力量﹑速度，卻是日本隊前線的武器之一。上屆卡塔爾世界盃，主帥森保一下半場總是把前田換上場，是森保監督當時的「先捱後追」策略的重要棋子。前田大然今屆3場分組賽，當中兩場也是正選，位置收後，在正前鋒上田綺世後方做影子前鋒。

前田大然成為日本史上第三人連續兩屆世盃建功。（Getty Images）

位置不同，效果一樣，不斷跑動嘗試壓迫瑞典防線，「藍武士」多次反搶成功，「在防守上有貢獻也是我的強項之一。」前田大然努力回防，緣於少年時代的挫折。家鄉在大阪太子町的前田大然，年青時為了足球，毅然離鄉別井，走到400公里外的山梨縣，入讀山梨學院，當年的山梨學院是全國大賽冠軍，前田慕名而去，如願入讀該校高中。

前田在山梨高校寄宿，高一時因為取笑同學犯校規，被足球隊監督勒令退隊。父母為前田安排轉校，但他卻沒有放棄，以自己的方法鍛鍊，面壁踢波﹑跑山練氣。一年後他以誠意打動監督再度入隊，不單止體能沒有下降，連踢法也不一樣，前田更願意不惜氣力奔跑回防，這種踢法一直至今。

前田大然回防十分勤力。（路透社）

一個經歷影響一生，一句說話同樣影響髮型。上屆的前田大然還是頂着光頭，彷彿從日本漫畫《一拳超人》走出來，讓不少球迷對他留下深刻印象，「我想更多人認識.....」前田大然曾向日媒解釋留光頭的原因。

今屆光頭不再，前田大然的社交網站記錄自己的「生髮記」，2024年頭髮慢慢長回來，到如今一頭灰髮﹑梳起「37分界」。前田曾分享背後原因：「我女兒說她不喜歡光頭，我不想讓女兒討厭我，所以把頭髮留起來。」女兒更稱讚擁有一把秀髮的南野拓實，前田只好乖乖服從：「我的女兒對我來說更重要。」

（前田大然Instagram）

（前田大然Instagram）

前田大然的社交網站，除了分享個人足球生涯，足球以外，就是三名子女，連入球慶祝也獻給女兒。前田曾在入球後，以雙手放在下巴，看似裝可愛的模樣，原來也與女兒有關，「我經常與女兒一同看麵包超人，她十分喜歡，我想模仿麵包超人使她開心.....」

（前田大然Instagram）

日本隊三戰1勝2和，以次名出線，再度追逐世界冠軍的宏願，首關先要挑戰巴西。即使有女萬事足，前田大然如今的目標必定放在對巴西身上，「這是一場極艱鉅的一仗，若我們發揮出水平，我相信我們可以戰勝巴西。」

前田大然。（路透社）

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