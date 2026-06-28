世界盃2026｜葡萄牙和波C朗拿度再踢足全場　哥倫比亞補時食詐糊

世界盃2026 K組最後一輪分組賽，本港時間周日（28日）早上上演。賽前已篤定出線的葡萄牙與哥倫比亞碰頭，其中葡軍剛創紀錄在6屆世盃均取得入球的C朗拿度，今仗繼續正選掛帥。



哥倫比亞甫開賽即發動攻勢，僅2分鐘，路易斯迪亞斯切入中路射門被擋出，隨後祖漢哥度巴頭槌攻門又高出，6分鐘後，J洛迪古斯半傳半射，皮球斜出。

C朗拿度正選上陣，上半場曾以倒掛射門。（路透社）

17分鐘，繼續是哥倫比亞攻勢，祖漢哥度巴窄角度射門被擋出，之後路易斯迪亞斯補射再被擋出底線，5分鐘後鐘，祖漢阿里亞斯射門被葡軍魯賓尼維斯門線前解圍。葡萄牙其後開始有反擊，24分鐘，C朗拿度主射罰球被對方門將華加斯沒收。40分鐘，般奴禁區內先起腳射門被撲出，隨後皮球彈向C朗身後他即時跳起倒掛又被封走。半場雙方無記錄。

哥倫比亞整體攻勢較多，但未能破關，與葡萄牙半場互交白卷。（路透社）

哥倫比亞達雲臣山齊士在補時階段入球但被指越位，經VAR覆核後仍維持原判，雙方互交白卷，哥倫比亞7分首名、葡萄牙5分次名，攜手出線。

哥倫比亞達雲臣山齊士在補時階段入球但被指越位。(路透社)

葡萄牙正選陣容：

1迪奧高哥斯達

3魯賓戴亞斯、13連拿度維加、20祖奧簡些路、25紐奴文迪斯

8般奴費南迪斯、21魯賓尼維斯、23域天拿

7 C朗拿度、11祖奧菲歷斯、18柏度尼圖



哥倫比亞正選陣容：

12卡美路華加斯

3祖漢盧古美、4辛迪亞高阿里亞斯、14古斯達禾佩亞達、22迪華馬查度、23達雲臣山齊士

10 J洛迪古斯、11祖漢阿里亞斯、16謝法臣拿馬

7路易斯迪亞斯、9祖漢哥度巴



世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢