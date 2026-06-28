世界盃2026｜剛果民主共和國反勝烏茲別克第三名晉級　踢韓國出局

2026世界盃K組末輪，力爭好名次的剛果民主共和國遇上還有一線生的烏茲別克。烏茲別克隊長蘇梅洛度夫（Eldor SHOMURODOV）開場早段貢獻笠射，下半場烏茲別克崩盤，尤尼韋沙（Yoane WISSA）梅開二度，馬耶尼搶射，剛果民主共和國以3：1反勝烏茲別克，躋身32強，同時宣告韓國出局。



剛果民主共和國賽前只得1分，除了要力爭取勝外，分組最終排名還需要參考同時間開始的葡萄牙對哥倫比亞賽果，而烏茲別克贏球同時狂刷8個得失球亦將突圍而出。今場比賽最緊張的還有韓國球迷，一旦剛果民主共和國取勝，韓國則被踢出成績最好的前8位分組第3，從而止步分組賽。

同前兩場比賽一樣，烏茲別克以搶開局為戰略，第一輪攻勢就由蘇梅洛度夫補射破門，不過明顯越位在先，入球無效，嚇出剛果民主共和國一身冷汗。剛果民主共和國派上更多進攻端人手，與烏茲別克大打對攻，9分鐘，隊長蘇梅洛度夫左路笠射破門，烏茲別克1：0領先剛果民主共和國。

烏茲別克搶開局成功。（路透社）

17分鐘，拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）策動攻勢並完成終結，不過經VAR翻查後，麥保古過人時揮手刮中拿斯魯拉夫（Sherzod NASRULLAV）被吹犯規，剛果民主共和國入球無效。烏茲別克帶著1：0領先優勢回到更衣室。

下半場初段，蘇梅洛度夫射門打中網頂，反觀剛果民主共和國缺乏臨門一腳，迪沙比（Sébastien Desabre）率先做出人員調動，用馬耶尼（Fiston MAYELE）入替巴卡保（Cedric BAKAMBU）。66分鐘，尤尼韋沙為剛果民主共和國搏得十二碼，親自主罰命中，剛果民主共和國追和1：1。

韋沙通過十二碼為剛果民主共和國追和比數。（路透社）

烏茲別克下半場作出3個人員調動，主帥簡拿華路此前採訪中曾表示隊內主力球員與後備球員實力存在差距，在前2場比賽中，烏茲別克亦是在下半場頂不住對手進攻。78分鐘，美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）射門被封阻，馬耶尼搶到門將抱球前將球捅入，剛果民主共和國反超比數2：1。91分鐘，韋沙從容射門上演梅開二度，剛果民主共和國3：1鎖定勝局。

這樣一來，剛果民主共和國積分達到4分，分組第3排名中來到第6位，晉級32強，徹底宣告韓國「死刑」。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月27日下午1時。（01美術製圖）

世界盃2026｜分組積分榜及第三輪賽程：

世界盃2026｜最佳第三名出線形勢