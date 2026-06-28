世界盃2026｜奧地利阿爾及利亞補時鬥入波　3：3攜手出線踢走伊朗

世界盃2026 J組最後一輪分組賽，本港時間周日（28日）早上上演。賽前只要和波便可攜手出線的奧地利及阿爾及利亞戰況激烈，雙方彷如拒絕按劇本走一樣。



今仗阿爾及利亞收起上兩仗正選門將盧卡施丹（Luca Zidane），改派賓保特（Oussama Benbot）把關。奧地利甫開賽已積極搶攻，一直佔據優勢，但阿爾及利亞反擊亦具威脅。

阿爾及利亞貝加利（17號）於45分鐘殺入禁區內，過人後勁射死角為球隊扳平。（路透社）

戰至28分鐘奧地利阿拉巴長傳，老將阿拿奧杜域接應破網，奧地利先開紀錄，將對方迫至出局邊緣，伊朗可逃出生天。1分鐘後，阿拿奧杜域單刀殺入禁區射門被擋出未能增添紀錄。阿爾及利亞貝加利於45分鐘殺入禁區內，過人後勁射死角，阿爾及利亞扳平。若以此比數完場，雙方一齊出線，伊朗出局。

沙比薩下半場早段為奧地利增添紀錄至2：1。（路透社）

換邊後雙方戰情一度膠着，至55分鐘，沙比薩為奧地利增添紀錄至2：1，阿爾及利亞又再度面對出局危機，不過陣中星味最濃的馬列斯仍然冷靜，大腳抽入助阿爾及利亞再阪平，又為球隊帶回晉級一方。

馬列斯為阿爾及利亞追成2：2。（路透社）

雙方補時階各入一球，馬列斯先在補時3分鐘入波反超前，不過這刻要出局的奧地利未有放棄，由後備上陣的沙沙卡拉積錫入波追成3：3完場，J組最終阿根廷三戰全勝9分首名出線，奧地利與阿爾及利亞則同得4分，一齊晉級。伊朗經歷過山車後仍要出局。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢