世界盃2026｜阿根廷勝約旦　美斯後備登場轟罰球　入決賽周第19球

2026世界盃J組，篤定分組第1的阿根廷對陣已經出局的約旦，球王美斯（Lionel Messi）先列後備。阿根廷上半場由盧施素（Giovani Lo Celso）、馬天尼斯（Lautaro Martinez）入球，半場2：0領先。

下半場，艾達馬利（Musa AL-TAMARI）鏟射為約旦追回一球，美斯定位球破門，取得今屆第6個入球繼續在射手榜領先，並將個人世界盃總入球紀錄推前至19球，阿根廷以3：1戰勝約旦。



約旦與阿根廷間存在一定實力差距，上半場初段，盧施素（Giovani Lo Celso）射入越位球、盧施素開出角球奧達文迪（Nicolas Otamendi）頭槌頂高，隨後盧施素在禁區線上被艾布達哈（Mohannad ABU TAHA）鏟跌，定位球當十二碼射輕鬆破門，阿根廷1：0領先。

盧施素上半場表現活躍。（路透社）

補水時間後，達利亞費高（Nicolas Tagliafico）左路傳中，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）頭槌中楣，馬高斯辛尼斯（Marcos Senesi）補射時被約旦後衛哈達特（Ihsan HADDAD）踢中臉部犯規，阿根廷獲得十二碼，馬天尼斯操刀主罰命中，2：0。

馬天尼斯操刀命中十二碼，阿根廷半場2：0領先。（路透社）

下半時，阿根廷開場初段再打入一個越位在先的入球，約旦調整防守策略，既然上半場鐵桶陣仍沒有辦法零封阿根廷，乾脆將防線提前，嘗試多進攻。51分鐘，艾利奧雲（Ali OLWAN）左路傳出倒三角，艾達馬利大禁區線上射門炒高。54分鐘，艾達馬利接應隊友傳中鏟射破門為約旦追回一球，1：2阿根廷。

艾達馬利鏟射為約旦追回一球。（路透社）

美斯在65分鐘登場，於64分鐘主罰定位球射高。75分鐘，美斯在娥眉月頂位置被侵犯，主罰定位球燙射入球，阿根廷3：1再次將優勢拉回到兩球，美斯打入今屆第6個入球，將世界盃個人入球記錄刷新到19球。此後，雙方再無建樹，阿根廷以3：1戰勝約旦。

美斯下半場後備入替射入定位球。（路透社）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

截至香港時間6月27日下午1時。（01美術製圖）

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