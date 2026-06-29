世界盃2026｜日本20年後再鬥巴西　薛高曾倒戈　證藍武士今非昔比

日本對巴西無疑是世界盃32強最矚目的對決，兩國之間的千絲萬褸數之不盡，由名宿薛高（Zico）來評論今仗最好不過。球員生涯曾代表「森巴兵團」出戰世界盃；退役後領「藍武士」出征2006德國世界盃，當屆正好在分組賽與巴西碰頭。

「我是巴西人，當然支持巴西，若果日本勝出的話，那就接受吧，日本隊踢出屬於自己的風格。」現時在鹿島鹿角擔任技術總監的薛高，在日本打滾多年，見盡當地的足球發展，直言藍武士今非昔比。

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巴西 Vs 日本｜6.30 凌晨01:00 Now 618/616台



日本力爭突破世界盃淘汰賽首圈。（路透社）

巴西足球傳奇薛高（Zico）曾代表森巴兵團三戰世界盃，1978年阿根廷世界盃是他的第一屆，亦是最接近冠軍的一次，巴西以季軍完成賽事，往後兩屆同樣與冠軍無緣。縱然如此，薛高依然被視為史上最偉大的球員之一。

薛高現時在鹿島鹿角任技術總監。（Getty Images）

薛高見證日本足球大時代

薛高在足球生涯黃昏，曾經短暫從政，擔任巴西的體育部長。1991年，薛高接受鹿島鹿角的邀請，以38歲之齡復出，當薛高選擇赴日發展的一刻，他彷彿注定成為見證大時代的男人。

舊有的日本足球聯賽（Japan Soccer League）在1992年解散，首季日職聯在1993年展開，薛高領鹿島鹿角以亞軍衝線。薛高短時間融入日本，深受當地球迷愛戴，更被譽為「足球之神」（サッカーの神様），而他對鹿島鹿角的貢獻非一時三刻，2018年回歸擔任技術總監，至今依然是球隊的高層，在鹿島主場外更有薛高的雕像。

日本在1998年歷史性首次打入世界盃，2002年與韓國合辦世界盃，薛高不單見證日本的足球發展，更在2006年參與其中，他在2002年接掌日本國家隊，以教練身份率「藍武士」征戰2006世盃，當年分組賽剛好抽中與祖國巴西同組。

薛高曾執教日本國家隊，帶領中田英壽等球星。（Getty Images）

曾領日本倒戈鬥巴西

當年的巴西星光熠熠，「大哨」朗拿度﹑「細哨」朗拿甸奴﹑卡卡﹑羅賓奴等球星在陣，由薛高領軍的日本隊先拔頭籌，憑玉田圭司的入球意外領先，日本的美夢在返回更衣室前驚醒，朗拿度完半場前追平，祖連奴與基拔圖施華6分鐘連入兩球，加上朗拿度末段埋齋，以4：1反勝日本隊，亦是兩軍至今唯一一次世盃舞台碰頭。

「是百感交集的時刻，就像名宿迪迪（Didi）一樣，他曾領秘魯倒戈對巴西，這是十分艱難.....」薛高憶述20年前的一役，當時日本要出線，必須至少贏巴西兩球，他坦言若日本隊半場保持領先，賽事或許有另一走向。

日本在2006年曾經巴西在世界盃碰頭，當時以1：4遭逆轉。（Getty Images）

日本與巴西即將迎來史上世盃第二戰，見證日本足球變遷的薛高，坦言日本隊已是今非昔比。「日本26人大軍名單中，僅得3人在本地聯賽效力，是老大哥長友佑都與兩名門將，其餘球員也是外流兵，在英超﹑意甲﹑德甲打滾，這個陣容足證日本隊比以往更有競爭力。」

20年的日本隊，或許還是世界盃的「初哥」；20年後的日本隊，上屆曾擊敗西班牙﹑德國，今屆曾在落後下逼和荷蘭，脫胎換骨，「日本隊向來最大問題在於心理，現時他們已懂得如何在落後下作出回應。」

「我是巴西人，當然支持巴西，若果日本勝出的話，那就接受吧，日本隊踢出屬於自己的風格。」見證日本足球發展的薛高，能否在今屆世界盃見證藍武士揭開新一章？

（路透社）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢