世界盃｜勞比度叔叔真原型？日本足球「森巴魂」由毒舌球評家說起

當日本在世界盃32強遇上巴西，球迷自然聯想到漫畫《足球小將》，我們記得主角戴翅偉（原著名為大空翼），有個來自巴西的勞比度叔叔教他踢波。作者高橋陽一創作這樣的橋段，其實有根有據，皆因兩個隔着太平洋的國家，關係千絲萬縷。



漫畫中的本鄉勞比度據說以不少原型人物為藍本，諸如巴西的名宿比利、蘇古迪斯等，但其日裔巴西人的身分，亦有人聯想起セルジオ越後（Sergio Echigo）這號人物。人稱「セル爺」的越後，近年以「毒舌球評家」著稱，批評日本足球可謂「又惡又mean」，但日本球壇尤其是元老一代，總會記着他對日本足球發展的貢獻。

「セル爺」出生於巴西聖保羅，父母皆為日本移民，自小在巴西豪門哥連泰斯接受青訓，跟一代名將李維連奴是隊友；維基說李維連奴的「Elástico」（牛尾巴過人，「細哨」朗拿甸奴最純熟）盤球技巧，是跟他學的。

「又惡又mean」的セルジオ越後（Sergio Echigo），在日本足球種下巴西的種子。（網上圖片）

不過，セルジオ越後在哥連泰斯一隊只待了一年，幾年後以26歲之齡登陸父母的家鄉發展，加入了當時日本足球聯賽（JSL）的企業球隊藤和不動產足球部（現湘南比馬），其高超的足球技術，令他瞬間成了明星，也讓日本人感受到「原來足球可以踢得這麼有創造力」。

「セル爺」對日本足球最大的貢獻卻在退役之後，當年他獲得可口可樂的贊助，從日本南到北，冲繩到札幌，辦起足球青訓營，他在20年間走遍日本47個都道府縣，就算是偏鄉的中小學也會到訪，指導逾50萬名日本學童，三浦知良、中山雅史及名波浩等名將都曾參加過他的訓練營；而巴西足球的種子，就在那時於多少個日本年輕足球員心中萌芽。

三浦知良出生於足球之鄉靜岡縣，早在15歲便到巴西學法，但他的故事大家耳熟能詳，所以我想說的是山瀬功治。44歲的他，去年才退役，雖然曾13次代表日本，但不算很出名，最威水的是他連續24季都有入球，追平了名將遠藤保仁的紀錄。

山瀨功治坦言受到《足球小將》的啟發，所以在12歲時去了巴西，訓練大約兩年半；他早前接受訪問時談及到巴西學法的最大得着，「對巴西孩子來說，足球不僅是課外活動或社團遊戲，更是一種生活方式。雖然大家都會關心隊友，關係通常也很好，但是到了足球場上，競爭卻異常殘酷，弱肉強食」。

山瀨功治連續24年都在J League取得入球。（サッカー日本代表 X）

在巴西的一段經歷，令山瀨功治無論在生活上、球場上，都養成一種「那麼，我該怎麼辦？」的思考模式，例如當地的犯罪率高，但不意味出街就會遇到危險，你要思考怎樣逃避危險，例如不要做什麼行為，或要遠離某些街區等，「我在巴西找到了自己的人生準則。這成為了我足球生涯的核心，也是我即使到了40歲還能繼續踢職業足球的原因」。在巴西，學到的不只是「牛尾巴」。

山瀨之後回到北海道就讀，踢校隊；在當時的日本，學界足球是青訓的主要途徑，就像《足球小將》描繪戴翅偉、小志強等在全國大賽大戰那樣。日本當局為提升學校的水平，文部省、日本足總及國際協力機構合辦「海外教師研修」計畫，選拔一些具足球背景的學校體育教師、足球部教練前往巴西學法，然後將足球王國的球風，帶到日本不同學校去。

除了從巴西學法回來，另一種深深影響日本足球發展的，是巴西人來到日本歸化。「セル爺」沒有放棄巴西的國籍，他不是歸化兵；而第一代巴西歸化兵則是吉村大志郎（Nelson Yoshimura），他本身是第2代日裔巴西人，早在1967年來日加盟洋馬柴油機足球部（現大阪櫻花），3年後入籍代表日本國家隊；另外，與那城喬治（George Yonashiro）亦是日裔巴西人，在1985年入籍。

吉村大志郎（右）與日本足球傳奇釜本邦茂（左）。（網上圖片）

香港球迷應該不太認識這兩名早期的日本歸化兵，反而若說ラモス瑠偉（Ruy Ramos，通稱拿武士），資深球迷相信會有印象，他是三浦知良在川崎讀賣時期的好拍檔，其實早在1972年便到了日本，後來娶了日本妻子，才於1989年入籍。拿武士一頭長髮，非常易認，在中場的創造力在當時日本國腳中無出其右，可是他也跟現任日本主帥森保一一齊於1993年經歷「多哈悲劇」，未能躋身世盃。

第一個征戰世盃的巴西歸化兵，是1998年日本首次打入決賽周的主力前鋒呂比須（Wagner Lopes），他對牙買加時頭槌助攻中山雅史攻入了日本世盃史上第一球，也令球隊免於該屆成為「三零部隊」；之後還有參加了2002及06世盃的左翼衛三都主（Alessandro Santos）及於2010世盃的防線大將田中鬪莉王（Marcus Tulio Tanaka）。

爆炸頭的ラモス瑠偉（Ruy Ramos，通稱拿武士 / 下排右一）與日本現任主帥森保一（下排左二）曾一起經歷多哈悲劇。（Getty Images）

不過，巴西歸化兵在現時的日本卻已完成了歷史任務，今屆陣中以深膚色成為亮點的門將鈴木彩艷，並不是巴西裔，他在美國出生，父親是加納人，母親是日本人，小時候已搬到琦玉縣，也是當地日職勁旅浦和紅鑽的青訓產品，所以他根本不是歸化兵。

早在明治維新時期，即超過100年前，大批日本人遠渡重洋，到了巴西開荒，現時大約有160至200萬日裔僑民居於巴西，多聚居在聖保羅州，而聖保羅市也有個「小日本」，那裏的地鐵站乾脆改為「Japão - Liberdade」（日本 - 自由區）；難怪在《足球小將》中的設定，戴翅偉也是到了聖保羅學法。至於《足球小將》世青篇中，戴翅偉率領日本擊敗巴西的一幕，又會否在現實世界中實現呢？