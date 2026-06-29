巴西對日本2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐

撰文：多妹 多淇
出版：更新：

世界盃2026，巴西對日本於6月30日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。

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巴西對日本直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台
時間：6月30日凌晨1時

巴西隊｜球員名單陣容

世界盃2026巴西｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 艾利臣比加（Alisson）

後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）

中場：
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）

前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
26 拉恩域陀（Rayan）

2026世界盃決賽周參賽球隊：巴西（Getty Images）

日本隊｜球員名單陣容

世界盃2026日本｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）

後衛：
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）

中場：
10 堂安律（Ritsu Dōan）
11前田大然（Daizen Maeda）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）

前鋒：
18 上田綺世（Ayase Ueda）

日本隊即將第8次出戰世界盃決賽周。（Getty Images）
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