巴西對日本2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，巴西對日本於6月30日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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巴西對日本直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月30日凌晨1時
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
中場：
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
26 拉恩域陀（Rayan）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
後衛：
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
中場：
10 堂安律（Ritsu Dōan）
11前田大然（Daizen Maeda）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
18 上田綺世（Ayase Ueda）