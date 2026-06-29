德國對巴拉圭2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，德國對巴拉圭於6月30日香港時間凌晨4點30分，於Boston Stadium舉行，Now618/616直播播放。
德國對巴拉圭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：6月30日凌晨4點30分
德國隊｜球員名單陣容
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
12 包文（Oliver Baumann）
21 紐希爾（Alexander Nübel）
後衛：
2 魯迪格（Antonio Rüdiger）
3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
22 大衛拉林（David Raum）
24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
8 哥列斯卡（Leon Goretzka）
9 利維寧（Jamie Leweling）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）
16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
11 禾達美迪（Nick Woltemade）
14 麥斯比亞（Maximilian Beier）
26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）
巴拉圭隊 | 球員名單陣容
門將：
1 羅拔圖費南迪斯（Gatito Fernández）
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
22 加斯頓奧維拉（Gastón Olveira）
後衛：
2 古斯達禾高美斯（Gustavo Velázquez）
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
5 法比安巴貝拿（Fabián Balbuena）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
13 祖斯簡拿利（José Canale）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
26 阿歷辛度邁丹拿（Alexandro Maidana）
中場：
7 拉蒙蘇沙（Ramón Sosa）
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
11 馬里斯奧柏度（Maurício Prado）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
20 白賴仁奧積達（Braian Ojeda）
23 馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）
24 古斯達禾卡巴尼路（Gustavo Caballero）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
17 艾真度甘馬拉（Kaku）
18 阿歷斯艾斯（Álex Arce）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）
21 加比爾艾維路斯（Gabriel Ávalos）
25 伊斯度比達（Isidro Pitta）