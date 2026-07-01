英格蘭對剛果2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，英格蘭對剛果民主共和國於7月2日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
英格蘭對剛果民主共和國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月2日凌晨12時
英格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）
剛果民主共和國隊 | 球員名單陣容
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢
門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
16 法尤魯（Timothy Fayulu）
21 艾普路（Matthieu Epolo）
後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
3 卡佩亞迪（Steve KAPUADI）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
5 巴圖賓斯卡（Dylan BATUBINSIKA）
12 祖利斯卡耶比（Joris KAYEMBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
24 謝迪安卡魯魯（Gédéon Kalulu）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）
中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
11 卡古達（Gaël Kakuta）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
15 查斯保拉（Aaron Tshibola）
18 查理斯比基爾（Charles PICKEL）
25 艾度卡耶比（Edo KAYEMBE）
前鋒：
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
10 邦干達（Theo BONGONDA）
13 美斯卓克伊利亞（Meschak ELIA）
17 巴卡保（Cedric BAKAMBU）
19 馬耶尼（Fiston MAYELE）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）
23 西蒙班沙（Simon BANZA）