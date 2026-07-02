英格蘭對剛果2026世界盃32強｜賽果出爐+國家足球隊球員出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，英格蘭對剛果民主共和國於7月2日香港時間凌晨12時，於Atlanta Stadium舉行，Now618/616直播播放。
英格蘭對剛果賽果出爐
英格蘭2:1剛果
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英格蘭對剛果民主共和國直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月2日凌晨12時
英格蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
6 馬克古希（Marc Guehi）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
前鋒：
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
20 馬度基（Noni Madueke）
剛果民主共和國隊 | 球員名單陣容
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢
門將：
1 馬柏斯（Lionel Mpasi）
後衛：
2 雲比沙卡（Aaron WAN-BISSAKA）
4 杜安薛比（Axel TUANZEBE）
22 贊素梅賓巴（Chancel MBEMBA）
26 馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）
中場：
6 穆卡奧（Ngal'ayel MUKAU）
7 拿芬拿爾麥保古（Nathanael MBUKU）
8 穆度森美（Samuel MOUTOUSSAMY）
14 沙迪基（Noah SADIKI）
前鋒：
9 薛賓卡（Brian CIPENGA）
20 尤尼韋沙（Yoane WISSA）