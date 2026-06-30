世界盃2026｜蘇巴根深情一吻瘋傳　由隊長到教練　歷生死再掌挪威

和情人深深一吻來代替講話，是挪威主帥蘇巴根（Ståle Solbakken）在擊敗塞內加爾的慶祝方法，完場後隨即走上看台親吻妻子。這一吻或許不會成真，若蘇巴根2001年在訓練場倒下時，哥本哈根的軍醫不在附近，及時急救，即使經歷心臟停頓7分鐘後，依然走出鬼門關。

25年後，蘇巴根健康地站在綠茵場，帶領祖國相隔28年再戰世界盃，繼1998年後以另一身份參加世盃，帶領夏蘭特、奧迪加特等球星，力爭再締佳績。

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32強 科特迪瓦 對 挪威｜7.1 凌晨01:00 Now 618/616台



相隔28年再戰世界盃的挪威，關鍵的第二輪對塞內加爾，只要再下一城即可提早出線，尖刀夏蘭特梅開二度，加上馬古斯柏達臣的入球，以3：2力克對手。挪威奠定晉級資格，主帥蘇巴根在場邊振臂高呼後，立即走上看台與妻子深情一吻。

2001年3月的一場意外，差點令這一吻不會成真。

蘇巴根與妻子深情一吻。（Getty Images）

自蘇巴根接觸足球後，他深知自己非技術型的球員，他更努力訓練自己的力量、速度，球員時代的蘇巴根以體能、耐力及擅長掃蕩見稱，使司職防守中場的他，無論在國家隊或是球隊也佔一席位。蘇巴根是1998年法國世界盃的大軍成員之一，往後更成為隊長，帶領蘇斯克查、卡維等球星。

蘇巴根28年前曾出戰法國世界盃。（Getty Images）

即使踏入「3字頭」，蘇巴根的體能從來不是問題，他在中場依然保持高效率。效力丹麥球會哥本哈根的蘇巴根，在球會訓練時，突然無預警地倒下來，嚇壞身邊的隊友，幸好球隊軍醫剛好在訓練場附近，隨即為他進行心肺復甦急救，直至救護人員到場。這7分鐘，蘇巴根的心臟停頓了。

「起初我什麼都看不見，然後看到一條淺藍色的隧道，散發着漂亮的色彩，然後我就醒過來了，我當時還在想：『我能否多留一刻？』」若再停留久一點，蘇巴根或者走不出來了。他的記憶一掃而空，蘇巴根不會知道被送院搶救，陷入30小時昏迷後才醒過來。

蘇巴根（8號）曾經是挪威隊長，帶領蘇斯克查﹑卡維等球星出戰。（Getty Images）

意外發生後，蘇巴根雙親隨即飛赴丹麥，母親已作最壞打算，為兒子準備身後事，畢竟蘇巴長停頓7分鐘，難保腦部及其他器官受損。當年33歲的蘇巴根遺下年輕10載的妻子，以及兩名1歲與4歲的子女，即使事發多年，他妻子依然無法談及這段往事，可見其陰影之大。

無論是挪威、丹麥，甚至整個歐洲球壇也十分關注蘇巴根，外界擔心的情況沒有發生，蘇巴根體內植入除顫器後，重獲新生。蘇巴根不甘足球生涯就此結果，出院後努力地操練，以36歲返回賽場為目標，當一切正在進行中，一個念頭閃現腦海。

蘇巴根轉念一想決定掛靴，其後以主帥身份重返哥本哈根。（Getty Images）

「我當時33歲，擁有完美的妻子及兩名子女。我突然想：『如果我再次倒下來怎麼辦？』我不想成為家人、隊友、對手及球迷的負擔，不想他再次擔驚受怕。」蘇巴根最終決定掛靴，他沒有任何後悔。

2009年，在哥本哈根執教的蘇巴根，再一次在球場倒下，幸好除顫器發揮作用，救他一命。正在世盃開鑼前，他的心臟再度響起警號，當他接受訪問時，心臟起博器突然響起，是2009年後的第一次，原來是虛驚一場，只是受到記者的電子儀器影響。

蘇巴根輾轉下也執掌挪威國家隊。（路透社）

一波三折終掌挪威 相隔28年再戰世盃

經歷過生死，蘇巴根依然視足球為終生事業，即使未能再馳騁，他在2002年初執教鞭，蘇巴根在2020年接掌挪威國家隊帥印，一切也非順風順水。

蘇巴根離開挪威後，2006年回到充滿回憶的哥本哈恨，他在2011年準備離開，挪威足總早在2009年接觸他，有意找這名前國家隊隊長領軍，這是夢想成真的一刻，能夠再度貢獻祖國，蘇巴根一口答應，隨即與挪威足總簽下協議，靜待2011年的來臨，解除與哥本哈根的合約後即可上任。

計劃跟不上改變，科隆邀請蘇巴根，「反口不是我的風格，但能夠有一位挪威主帥在五大聯賽執教，相信可以領挪威足球到另一層次。」蘇巴根最後在2011年5月接受科隆邀請，不足一年被這支德國老牌球會辭退，蘇巴根緊接轉戰英超，接過狼隊的帥印，惜在2013年1月再被解僱。

在英超及德甲皆失敗收場，蘇巴根回到哥本哈根的懷抱，一教就是7個年頭。挪威足總2016年再向蘇巴根拋出橄欖枝，甚至不介意他兼顧球會及國家隊的事務，但蘇巴根婉拒足總的邀請。

（路透社）

曾經毁約，曾經拒絕，蘇巴根與挪威國家隊愈走愈遠，他默念：「若再有機會執教挪威，我必定立刻回應。」2020年12月，蘇巴根終於如願當上挪威主教練，並且領挪威相隔28年後重返世界盃決賽周，帶領夏蘭特、奧迪加特等主將在大舞台獻技。

為了今屆世界盃，挪威代表團準備一噸食材，包括三文魚﹑帝王蟹等頂級海鮮。「我們還剩下不少食材.....」蘇巴根被問及球隊展望時，他笑指食材可以支撐一段更長時間，豈看蘇巴根能否領挪威再進一步，再次在球場示範「維京划船」。

蘇巴根能否帶領挪威在球場再度「維京划船」？（路透社）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢