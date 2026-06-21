世界盃｜挪威世界冠軍總廚助戰　空運三文魚帝王蟹等一噸食材赴美

挪威球員魁梧奇偉，他們每餐要吃多少東西呢？挪威傳媒早前訪問國家隊的總廚，揭露他們特別從家鄉運送超過一噸的挪威傳統食材前往美國應戰，包括500公斤頂級海鮮、116公斤挪威芝士及6000個橙。總廚深信，食物不只提供充足營養，更是球隊凝聚士氣的「秘密武器」。



Aron Espeland本身也是烹飪界奧運和世界冠軍。（IG：chef_aronespeland）

挪威總廚Aron Espeland自6月2日起，便率領一支由四人組成的專業廚師團隊，負責為60多名職球員規劃「糧草」，遠道從挪威運送超過一噸的食物到美國。一噸食物中有500公斤是三文魚、鱒魚、綠鱈魚、北極紅點鮭、大菱鮃、大比目魚、帝王蟹、雪蟹和小龍蝦等海鮮，Aron Espeland表示：「穩定的常規飲食對球員來說非常重要，在重要賽事中，不應突然改變飲食習慣，減低水土不服的風險。」

夏蘭特（Erling Haaland）等挪威球員魁梧奇偉，一餐要吃多少東西呢？（路透社）

食物提供營養，Aron Espeland更深信，「飯桌時光」能夠凝聚球隊：「用餐時間是球員聚首的時間，美食能帶來良好的氣氛，提升士氣。這段在美國共同進餐的時光，將成為團隊的難忘回憶。」

夏蘭特狀態大勇，上仗對伊拉克梅開二度。（Getty Images）

有趣的是，挪威將在6月26日的分組賽最後一輪硬撼法國，這兩個國家在被譽為廚藝界世界盃的「博古斯世界烹飪大賽（Bocuse D'Or）」中也是宿敵。挪威在這個比賽累積13枚獎牌高居全球第一，法國則以12枚獎牌緊隨其後。