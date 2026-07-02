瑞士對阿爾及利亞2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員

世界盃2026，瑞士對阿爾及利亞於7月3日香港時間早上11時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。



瑞士對阿爾及利亞直播邊度睇？

平台：NOW 618/616台

時間：7月3日早上11時

瑞士隊｜球員名單陣容

世界盃2026瑞士｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將：

1 高布爾（Gregor Kobel）

12 梅禾高（Yvon Mvogo）

21 馬雲基拿（Marvin Keller）

後衛：

2 美路穆希姆（Miro Muheim）

3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）

4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）

5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）

13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）

18 艾萊哥美特（Eray Comert）

24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）

25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）

中場：

6 薩卡利亞（Denis Zakaria）

8 費奧拿（Remo Freuler）

9 文森比（Johan Manzambi）

10 格列沙加（Granit Xhaka）

11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）

14 阿當查沙利（Ardon Jashari）

15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）

20 艾比斯查（Michel Aebischer）

22 法比安利達（Fabian Rieder）

前鋒：

7 比列安保路（Breel Embolo）

16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）

17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）

19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）

23 安杜尼（Zeki Amdouni）

26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）

2026世界盃決賽周參賽球隊：瑞士（Getty Images）

阿爾及利亞隊 | 球員名單陣容

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+外圍賽表現+出線形勢

門將

1 馬斯提（Melvin MASTIL）

16 賓保特（Oussama BENBOT）

23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）

後衛

2 艾沙文迪（Aissa MANDI）

3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）

4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）

5 比尼達（Zineddine BELAID）

13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）

15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）

17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）

21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）

26 沙米卓古（Samir CHERGUI）

中場

6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）

8 艾奧亞（Houssem AOUAR）

10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）

14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）

19 賓達納（Nabil BENTALEB）

22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）

24 迪查維（Yacine TITRAOUI）

前鋒

7 馬列斯（Riyad MAHREZ）

9 高爾尼（Amine GOUIRI）

11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）

12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）

18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）

20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）

25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）