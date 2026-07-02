瑞士對阿爾及利亞2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，瑞士對阿爾及利亞於7月3日香港時間早上11時，於BC Place Vancouver舉行，Now618/616直播播放。
瑞士對阿爾及利亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月3日早上11時
瑞士隊｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）
阿爾及利亞隊 | 球員名單陣容
門將
1 馬斯提（Melvin MASTIL）
16 賓保特（Oussama BENBOT）
23 盧卡施丹（Luca ZIDANE）
後衛
2 艾沙文迪（Aissa MANDI）
3 阿舒拉夫阿巴達（Achref ABADA）
4 穆哈密托加爾（Mohamed Amine TOUGAI）
5 比尼達（Zineddine BELAID）
13 查奧恩哈特森（Jaouen HADJAM）
15 艾洛利（Rayan AIT-NOURI）
17 拉菲克貝加利（Rafik BELGHALI）
21 賓斯拜尼（Ramy BENSEBAINI）
26 沙米卓古（Samir CHERGUI）
中場
6 沙盧基（Ramiz ZERROUKI）
8 艾奧亞（Houssem AOUAR）
10 法利斯查爾比（Fares CHAIBI）
14 布達奧爾（Hicham BOUDAOUI）
19 賓達納（Nabil BENTALEB）
22 伊巴謙馬薩（Ibrahim MAZA）
24 迪查維（Yacine TITRAOUI）
前鋒
7 馬列斯（Riyad MAHREZ）
9 高爾尼（Amine GOUIRI）
11 夏積穆沙（Anis Hadj MOUSSA）
12 賓保阿里（Nadhir BENBOUALI）
18 穆罕默德艾穆拉（Mohamed AMOURA）
20 保爾賓拿（Adil BOULBINA）
25 基迪捷美斯（Fares GHEDJEMIS）