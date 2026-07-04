阿根廷對佛得角2026世界盃32強｜賽果出爐+國家足球隊球員名單
世界盃2026，阿根廷對佛得角於7月4日香港時間凌晨6時，於Miami Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對佛得角賽果出爐
阿根廷3:2佛得角
阿根廷對佛得角直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月4日凌晨6時
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
佛得角隊 | 球員名單陣容
門將：
1 禾仙夏（Vozinha）
12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）
23 杜斯山度士（CJ dos Santos）
後衛：
2 史托比拉（Stopira）
3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）
4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）
5 盧根哥斯達（Logan Costa）
8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）
13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）
22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）
24 華拿賓拿（Wagner Pina）
25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）
中場：
6 奇雲賓拿（Kevin Pina）
10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）
14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）
15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）
16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）
18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）
前鋒：
7 卡巴爾（Jovane Cabral）
9 賓捷摩（Gilson Benchimol）
11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）
17 韋利施美度（Willy Semedo）
19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）
20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）
21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）
26 希里奧華利拿（Hélio Varela）