哥倫比亞對加納2026世界盃32強｜直播時間+國家足球隊球員出爐
撰文：多妹 多淇
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世界盃2026，哥倫比亞對加納於7月4日香港時間上午9點半，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
哥倫比亞對加納直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月4日上午9點半
哥倫比亞隊｜球員名單陣容
門將：
12 卡美路華加斯（Camilo Vargas）
後衛：
2 丹尼爾蒙路斯（Daniel Muñoz）
3 祖漢盧古美（Jhon Lucumi）
14 古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta）
17 莫積卡（Johan Mojica）
23 達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）
中場：
10 洛迪古斯（James Rodriguez）
11 祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）
16 謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）
前鋒：
7 路易斯迪亞斯（Luis Diaz）
9 祖漢哥度巴（Jhon Córdoba）
加納隊 | 球員名單陣容
門將
1 艾薛基（Lawrence AIT-ZIGI）
後衛
14 基迪安文沙（Gideon MENSAH）
18 謝路美奧普古（Jerome OPOKU）
23 戴歷盧卡臣（Derrick LUCKASSEN）
26 馬雲辛拿耶（Marvin SENAYA）
中場
3 耶蘭耶（Caleb YIRENKYI）
5 湯馬士柏迪（Thomas PARTEY）
8 基華斯施保（Kwasi SIBO）
11 安東尼施美安（Antoine SEMENYO）
前鋒
9 佐敦阿休（Jordan AYEW）
19 伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）