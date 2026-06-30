世界盃賽程2026｜7.1直播線上看32強：法國/挪威+6.30賽果回顧

世界盃賽程2026｜7.1直播線上看賽程｜7.1有3場賽事，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.30的3場賽事賽果。



世界盃2026｜7.1完整賽程

科特迪瓦對挪威 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月1日凌晨1時



法國對瑞典 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月1日凌晨5時



墨西哥對厄瓜多爾 - 32強

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：7月1日上午9時



6.30賽事精彩重溫

巴西2 ：1日本

佐野海舟上半場先開紀錄，射入國家隊生涯首個入球，但巴西主帥安察洛堤在卡斯米路於下半場以頭槌追和後，65分鐘來一次「神調動」，後備入替的加比爾馬天尼利在補時階段把握田中碧和冨安健洋失誤，妙射破網，全場多次撲救的日本門將鈴木彩艷只能望門興嘆，日本最終輸1：2，32強止步。

佐野海舟先開紀錄 安帥神調動巴西絕殺晉16強

佐野海舟施射，為日本先開紀錄。（路透社）

德國3 ：4巴拉圭

曾在分組賽1：4大敗予東道主美國的巴拉圭，上半場先開紀錄，夏維斯隨後為德國扳平1：1，雙方加時勝負未分，要互射十二碼決勝。德國先後有夏維斯及禾達美迪射失，巴拉圭同樣有兩人宴客，頭五輪後射成3：3；進入突然死亡階段，拜仁守將莊拿芬泰希主射一飛沖天，巴拉圭以4：3擊敗德國晉級16強。

德國互射十二碼100%全勝神話破滅 三人射失史上首次

荷蘭2 ：3摩洛哥

另一場以互射十二碼決勝的是荷蘭對摩洛哥。摩洛哥全場進攻比荷蘭更入肉，但72分鐘卻被變陣後的荷蘭由加普（Cody Gakpo）打破僵局。伊沙迪奧普（Issa Diop）於90分鐘追平，雙方法定時間及加時後仍打成1：1。互射十二碼，摩洛哥在先射失情況下，以3：2反勝荷蘭。

摩洛哥90分鐘追平 互射十二碼淘汰荷蘭