世界盃2026︱德國互射十二碼100%全勝神話破滅　三人射失史上首次

這一代的德國雖然跟全盛期有段距離，但互射十二碼出局的結果，還是極震撼。

世界盃2026戰至32強，德國面對巴拉圭，曾在分組賽1：4大敗予東道主美國的巴拉圭今屆愈戰愈勇，上半場先開紀錄，夏維斯為德國扳平1：1，雙方加時仍未分勝負，互射十二碼階段，德國先後有夏維斯、禾達美迪射失，巴拉圭同樣有兩人「宴客」，頭5輪後3：3，進入突然死亡階段，拜仁守將莊拿芬泰希主射一飛沖天，巴拉圭以4：3擊敗德國晉級16強。

這是德國歷來首度在世界盃互射十二碼出局。



世界盃2026︱德國對巴拉圭互射十二碼，首輪夏維斯射失。（路透社）

與巴拉圭踢成1：1 互射十二碼階段德國從未領先

4屆冠軍德國，今屆在少帥拿高士文領軍下，分組賽首輪7：1大勝庫拉索，次仗2：1小勝科特迪瓦篤定首名晉級後，最後一輪1：2不敵厄瓜多爾，3場下來踢得不夠說服力，問題亦不少。今場面對鬥志旺盛的巴拉圭，即使加時上半場泰希曾頂入，但由於有隊友撞開巴拉圭門將基爾（Orlando Gill）在先被VAR推翻。

事實上，互射十二碼階段巴拉圭已經兩度「放過」德國，第一輪的夏維斯、第三輪的禾達美迪先後射失，巴拉圭第四輪的沙拿比亞（Antonio Sanabria）射斜，第五輪的巴貝拿（Fabian Balbuena）則被40歲的紐亞救出。去到突然死亡，泰希炒高，巴拉圭在第三次機會終於把握住，簡拿利（Jose Canale）射入助巴拉圭終結德國今屆世界盃之旅，16強會對法國與瑞典一仗的勝方。

德國互射十二碼100%獲勝神話破滅

德國曾在1954、1974、1990及2014年4度贏得世界盃，可是之後連續3屆失利。2018、2022連續兩屆分組賽出局，今屆新增至48隊，終順利出線，卻在32強即被淘汰。即使去到互射十二碼階段難言勝負，不過德國球員向來以冷靜頑強著名，今仗之前，德國歷來曾4度在世界盃要以互射十二碼決勝，4次全部勝出。

1982年準決賽，當時仍是西德的德國互射十二碼5：4氣走法國，但那屆決賽他們不敵意大利。1986年他們在8強互射十二碼4：1挫主辦國墨西哥，之後一路勇闖決賽，敵不過馬勒當拿領軍的阿根廷；1990年4強遇上英格蘭，雙方頭4輪全部射入，名將華度在英格蘭第五輪射失，西德再次射贏，最終第三度封王；去到2006世界盃，德國與阿根廷8強踢成1：1，互射十二碼德國再次頭4輪全中，阿根廷二人射失，德國以4：2晉級。

今次是德國第一次在世界盃互射十二碼階段失手，心理質素極強大的德意志民族在這項足球大賽互射十二碼的完美神話終告破滅。

今屆世界盃之前，他們唯一一次在大賽互射十二碼失利，已經要數到1976年的歐洲國家盃決賽不敵捷克。那一次正是帕年卡（Antonín Panenka）首創瀟灑地以挑射輕鬆笠過門將，從此這種主射十二碼方式被命名為「Panenka」。

世界盃2026︱德國32強出局，球迷都很失望。（路透社）

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