世界盃巴西對日本｜佐野海舟先開紀錄　安帥神調動巴西絕殺晉16強

巴西對日本｜日本在今屆世界盃的表現令人眼前一亮，這支世界排名高踞17的亞洲勁旅，真的能贏世界盃嗎？

當《足球小將》的橋段在現實上演，可惜劇情不如漫畫般發展，「藍武士」仍未過到五屆世界盃冠軍巴西的一關。佐野海舟上半場先開紀錄，射入國家隊生涯首個入球，但巴西主帥安察洛堤在卡斯米路下半場頭槌追平後，於65分鐘有「神調動」，後備入替的加比爾馬天尼利在補時階段把握田中碧和冨安健洋失誤，妙射破網，全場多次撲救的日本門將鈴木彩艷只能望門興嘆，日本最終輸1：2，32強止步，眾將以眼淚告別世界盃，亦為球迷留下一場開賽至今最精彩的賽事。



日本今場有4個調動：谷口彰悟及冨安健洋取代板倉滉及瀨古步夢；佐野海舟代替田中碧出任中場中；伊東純也擔任右翼，堂安律回到右翼衛位置，菅原由勢則退居後備。

論實力，巴西無疑被看高一線，開賽初段的確是巴西主導攻勢，其中以13分鐘「劏穿」中路由馬菲奧斯根夏施射最具威脅，日本幸有門將鈴木彩艷連番力保不失。日本對於戰術部署的執行力依舊強橫，沒有貿然與巴西對攻，緊密的中場線保持紀律，伺機反擊，伊東純也一次左路突擊，在禁區頂博得罰球，惜未能轉化為「士哥」。

伊東純也博得罰球。（路透社）

「水Break」之後戰況高潮迭起。29分鐘，佐野海舟中場截得皮球，推過卡斯米路，長驅直進，在禁區頂勁射遠柱，巴西門將艾利臣鞭長莫及，這是佐野國家隊生涯首個入球。之後巴西傾力反撲，雲尼斯奧斯屢次進襲，惜未能撕破日本防線。觀乎半場數據，巴西控球率佔62%，錄得8次射門，日本控球率僅38%、攻門4次，但一個機會便足以令日本帶住1：0的賽果返回更衣室。

佐野海舟施射，為日本先開紀錄。（路透社）

這個入球是佐野海舟首個國家隊入球。（路透社）

佐野海舟。（路透社）

巴西在下半場以安迪歷入替盧卡斯柏基達，一開賽便加強前場迫搶，日本防線飽受壓力。51分鐘，丹尼路雷斯傳中，般奴古馬雷斯頭槌攻門，迫得鈴木彩艷飛身打出。但更驚險的畫面隨即出現，日本三個球員白界前死守巴西的必入球，然而久守必失，卡斯米路於56分鐘接應隊友傳球銅頭一頂，為巴西追成1：1。

卡斯米路以頭槌為巴西追平。（路透社）

上半場屢次進攻的雲尼斯奧斯亦為日本帶來極大壓力，他把握冨安健洋一次失誤起腳，鈴木彩艷撲到盡，眼見皮球飛向網窩，幸好門柱成為鈴木的好朋友，皮球中柱彈出。日本在「水Break」前換人，換入菅原由勢和鈴木淳之介，堂安律和中村敬斗退下火線。「水Break」之後日本依然陷於捱打，鮮能由守轉攻，教練森保一之後再換人，以町田修斗和田中碧代替體力下降的伊東純也與鎌田大地。

雲尼斯奧斯施射，鈴木彩艷飛到盡，幸好門柱成為鈴木的好朋友。（路透社）

關鍵一刻在於補時95分鐘，加比爾馬天尼利把握日本防線失誤的瞬間，為巴西射入價值連城的入球，巴西最終險勝2：1，晉級16強。日本眾將賽後哭成淚人，但他們在今屆世界盃展現世界級實力，今仗戰至最後一刻仍不言棄，雙方合演今屆世界盃開賽至今最精彩一仗。

加比爾馬天尼利（22號）補時奠勝。

日本再於世界珊盃功胸敗垂成，只能目送巴西晉級。（路透社）

日本足球隊裏的巴西種子｜伸延閱讀請按下文