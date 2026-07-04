加拿大對摩洛哥2026世界盃16強｜免費直播+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，加拿大對摩洛哥於7月5日香港時間凌晨1時，於Houston Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
加拿大對摩洛哥直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月5日凌晨1時
加拿大隊｜球員名單陣容
門將：
1 辛基亞（Dayne St. Clair）
16 基比奧（Maxime Crépeau）
18雲古特文（Owen Goodman）
後衛：
2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）
3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）
4 Luc de Fougerolles
5 祖爾禾達文（Joel Waterman）
13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）
15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）
19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）
22 拿耶亞（Richie Laryea）
23 尼高施古（Niko Sigur）
中場
6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）
7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）
8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）
11 利安米拿（Liam Millar）
14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）
21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）
25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）
前鋒
9 施利拿連（Cyle Larin）
10 約拿芬大衛（Jonathan David）
12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）
17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）
20 阿里艾密（Ali Ahmed）
24 龐馬斯大衛（Promise David）
摩洛哥隊 | 球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）