世界盃2026｜史賓斯實現兒時夢　英軍唯一熱刺兵　史上穆斯林首人

被杜慈（Thomas Tuchel）怒吼，或是拒絕與加納的湯馬士柏迪握手，以上畫面或許比迪積史賓斯（Djed Spence）場上的表現更搶眼。這名熱刺唯一入選英軍的球員，今晚有望擔正上陣。

史賓斯非熱刺青訓產品，2022年夏天才加盟，曾經三季三度被外借，坐多過踢，熱刺近年時有傷兵，他卻把握變成上位機會，成為史上首位穆斯林披上英格蘭球衣。

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32強 英格蘭 對 剛果民主共和國｜7.2凌晨00:00 Now618/616台



英格蘭主帥杜慈的英格蘭大軍名單中，不見皇馬球星阿歷山大阿諾特，卻見迪積史賓斯的名字，他是英軍中唯一入選的熱刺球員。對史賓斯今屆世界盃的第一印象，並非在球場多神勇，而是被杜慈怒吼，其後第二輪對加納被委以重任，正選左後衛上陣，開賽前拒與前阿仙奴中場湯馬士柏迪握手，再度成為焦點。

史賓斯。（路透社）

列斯占士與昆沙先後受傷，右閘出現缺人危機，杜慈記者會上證實兩人受傷，大大增加史賓擔正的機會，上仗昆沙退下火線後，史賓斯便以右後衛身份入替。勝任左﹑右閘的史賓斯，增添英軍陣容的彈性，右後衛才是他最擅長的位置。

史賓斯在對加納一仗正選上陣。（路透社）

史賓斯在草根足球出身，由母親叩門加入在倫敦青少精英隊（Junior Elite），他在6歲開始踢右翼，當時恰巧有相同位置的球員入隊，教練要求史賓斯踢後一格，然後愈踢愈好，7歲起便成為右後衛，逐漸成為隊中不可或缺的一人，當時的隊友還有史密夫路（Emile Smith Rowe）。

除了足球，史賓斯年少時還有練習跆拳道，母親要他二選一，小時候的史賓斯已經深愛足球，在家裏貼上朗拿度及朗拿甸奴的相片，同時擁有巴西球衣，最後他當然揀選了足球。史賓斯其後加入富咸青年軍，卻在米杜士堡取得生涯第一份職業合約。史賓斯往後外借至諾定咸森林，漸漸為人認識，當時他在足總盃表現亮眼，曾獲選為英冠的每月最佳球員，更是森林升班功臣之一。史賓斯隨即獲得熱刺時任主帥干地的青睞，2022年夏天正式展期熱刺生涯。

史賓斯外借至諾定咸森林有好表現，隨即被帶往熱刺。（Getty Images）

「我滿懷信心，深信自己在熱刺可以取得位置，但與我想像相反，自信心難免受損....」上季是森林主力，翌季在熱刺是常規後備，在2023年初外借至法甲的雷恩，同樣坐多過踢，加上他受傷，提早結束外借期。史賓斯在2023年再被借走，今次是英冠的列斯聯，有望增添上陣時間，偏偏遇上膝傷，休息3個月後復出，然後列斯聯在翌年1月提早解除借約。史賓斯緊接被借往意甲的熱拿亞，原本希望對方買斷不果，最後還是回到熱刺。

2024/25球季，時任熱刺主帥普斯迪高古把史賓斯納入大軍名單，取得不少上陣機會，加上防線的烏多基（Destiny Udogie）受傷，增添史賓斯正選的時間，具有兩側助攻力，不時切入大位的具威脅踢法，使他慢慢站穩一隊的位置。

史賓斯逐漸在熱刺站穩陣腳。（Getty Images）

在熱刺站穩陣腳後，史賓斯在2025年8月首度獲英格蘭徵召，並在對塞爾維亞的友賽初次披甲，成為史上首名穆斯林球員代表英格蘭上陣，而順利入選英格蘭今屆世界盃的大軍名單。

「當我在小學時，與其他同學齊集學校，一同看着大螢幕上的世界盃直播，泰利頂頭槌是我對世界盃的核心記憶，當然想代表英軍披甲。」多年過後，史賓斯成為英格蘭一員，將與剛果民主共和國爭出線，若英格蘭順利打入8強，史賓斯有望與當年深愛的巴西對碰。

史賓斯有望擔正對民主剛果。（Getty Images）

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢