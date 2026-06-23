世界盃2026｜杜慈操練怒吼史賓斯：醒呀　麾下力撐嚴師要求高

「醒未呀你？！」

每日在職場上拼搏的各位，相信內心總是不時響起這句「Mean爆」的話，但又不好意思對「豬隊友」說出口。英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）就絲毫沒有不好意思了，日前一段英格蘭操練的短片在網上流傳，片中杜慈對住後衛迪積史賓斯（Djed Spence）大叫「醒醒」，引起網民熱議。



英格蘭日前公開操練，後衛迪積史賓斯在一次傳球訓練中稍有猶豫，起步較慢，隨即惹來杜慈不滿，片段拍到杜慈大聲喝令：「迪積、迪積、迪積，醒呀！醒呀！（Djed, Djed, Djed wake up! Wake up!）」

史賓斯後來在接受傳媒訪問時回應這段短片，直言這在杜慈手下是家常便飯：「這很正常，他總希望球員展現出最好的一面。為了這次大賽，我們需要做好準備，保持專注。每一課訓練都必須具備最高質素，這就是他的要求。」史賓斯更笑言，杜慈的「重炮」並非只對他一人：「我不會是唯一一個被他這樣說的人，這是足球的一部分。」

「醒呀！醒呀！」不知道迪積史賓斯醒了嗎？（路透社）

英格蘭首戰清風送爽以4：2擊敗克羅地亞，將在香港時間周三（24日）凌晨4時對加納，上演L組第二輪分組賽。能夠兼任左、右閘的迪積史賓斯，被問到較喜歡哪個位置，他幽默回應：「我的首選位置是『有得落場』。」繼而補充，「大家都知道（右閘）是我的強項，也是我最喜歡的，我不會探討得太深入，這是球隊內部的事」。

史賓斯回應被訓斥一事，認為要贏就必很達到高要求。（路透社）

前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）亦表示，杜慈的備戰心態非常積極，注重英格蘭的自身發揮：「他雖然會點出敵方主力球員很強，但更專注在我們自己身上——我們如何控球、如何試圖壓制他們、無球和有球時的表現，還有一些我們可以擊敗他們的戰術細節。這是我從領隊身上看到非常積極的一面。」