墨西哥對英格蘭2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，墨西哥對英格蘭於7月6日香港時間上午8時，於Mexico City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
墨西哥對英格蘭直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月6日上午8時
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）
13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）
20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）
17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）
18 奧比特華加斯（Obed Vargas）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
10 阿歷西斯域加Alexis Vega）
11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）
14 艾曼度干沙利斯（Armando González）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
21 施薩靴亞達（César Huerta）
22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）
英格蘭隊 | 球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）