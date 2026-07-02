世界盃葡萄牙對克羅地亞｜與祖達死忌同日　葡萄牙帶住思念作戰

葡萄牙對克羅地亞的世界盃32強賽事，對葡萄牙來說別具意義，因為當多倫多BMO球場在7月2日晚上7時鳴笛一刻，葡萄牙本土時間剛好踏入7月3日凌晨0時，這天正是前葡萄牙國腳祖達（Diogo Jota）車禍逝世一周年的忌日。



28歲的祖達與弟弟安達施華（André Silva）去年於西班牙西北部遭遇嚴重車禍，兩人駕駛的林寶堅尼超跑失控衝出路面並起火，不幸身亡。

利物浦球員祖達去年逝世，球迷在晏菲路場外悼念。（路透社）

一年後的今天，一眾葡萄牙國腳帶住這份思念之情踏上世界盃征程，主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）曾形容祖達是「我們的光芒」，並將祖達列為今屆世界盃陣容的榮譽成員。巧合的是，對克羅地亞當日正是祖達的死忌，後衛域天拿（Vitinha）在賽前記者會表示：「（想贏下這場比賽的）動力有太多太多了，現在又多了這個額外的因素、這個特別的日子。不論是為了我們的家人、為了祖達，還是為了整個國家、整個葡萄牙，我們都充滿了前行的動力。」

葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martínez）形容祖達是「我們的光芒」，並將他列為本屆世界盃陣容的榮譽成員。（路透社）

事實上，懷念祖達的不只是葡萄牙國腳，蘇格蘭的安德魯羅拔臣（Andy Robertson）在國家隊奪得世界盃資格時，也立刻想到這名利物浦隊友兼好友。祖達遺孀露芙卡度素（Rute Cardoso）在世界盃開賽時，特別寫信給羅拔臣：「當你踏上賽場，迪奧高（祖達）會在你的思緒裏、在你的腳步中，也在你的心裏。謝謝你沒有忘記他。謝謝你帶着他一同前行。謝謝你將失去他的痛苦轉化為力量，淬煉成如此美麗的事物。」

尼維斯在國家隊由18號改穿祖達的21號，左邊小腿後肌添上一個他擁抱着祖達的紋身，猶如帶着好兄弟並肩奮戰。（Getty Images）