劍擊世錦賽｜陳諾思亞錦摘銅排名創新高　符妤名膝傷出戰成疑

港隊女子花劍代表陳諾思（Daphne）早前在亞洲錦標賽登上頒獎台，摘下港隊女花史上首面個人獎牌，世界排名升上生涯最高的第19位，她坦言排名不代表一切，不希望因排名而增添壓力，期望享受每一次比賽。



世界劍擊錦標賽將於本月22日至30日於香港亞洲國際博覽館舉行，早前完成的亞洲錦標賽，陳諾思取得港隊史上首面女子花劍獎牌，加上港隊女花在團體賽摘銅，拿下兩面獎牌。

（中國香港劍擊總會）

陳諾思近期赴美升學，兼顧學業與劍擊，頻密地在世界各地征戰，舟車勞頓難免戰績飄忽不定，今次在亞錦賽取得突破，她坦言感受不是太深，「坦白說感受不是太深，但平衡學業和運動確實疲累，拿到獎牌當然開心。」這面獎牌對陳諾思無疑是肯定，拿到這面獎牌她心存感恩與榮幸，每一面獎牌都能給予每個運動員信心繼續拼搏，也希望這份信心可以給予港隊所有人。

（中國香港劍擊總會）

陳諾思世界排名升上第19位，是生涯新高，她卻不急於在追求任何目標，希望自己可以一如以往地享受比賽：「雖然排名是第19，這不代表一切，就算排名在我之後的選手，她們也不弱。我也不想因為排名而添加壓力，畢竟能夠出賽已經很開心，以享受每次比賽為主。」在主場之利的加持下，她希望無論是個人賽還是團體賽，女子花劍隊都能在世錦賽展示比亞錦賽更好的表現。

（中國香港劍擊總會）

女子花劍隊另一位主力符妤名（Sophia）早前因傷未能隨隊友遠赴印度出席亞錦賽，甚至直到現在亦未知道一開始受傷的原因，她最近接受磁力共振（MRI）檢查，懷疑是由於半月板受傷導致疼痛。為了能夠協助女花隊在世錦賽有最好的成績，她這段時間將頻繁接受物理治療，務求可以健健康康地上劍道，「聽天由命吧。」

（梁鵬威攝）

女子重劍代表佘繕妡找早前在亞錦賽奪得個人生涯首面銀牌，她期待可在世錦賽與各國頂尖選手作賽，同時親身感受在主場被所有觀眾支持的感覺。男重在今屆亞錦賽首次取得團體賽第三名，方凱申認為整個隊伍在過往一年表現越來越好，大家的「火」變得更旺盛更想贏得比賽，世錦賽會繼續抱住這團火發揮最好的實力。

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

今屆世錦賽是香港首次主辦奧運以外最高級別的國際劍擊盛事，男子佩劍代表陳樂熹（Royce）對能夠在主場進行比賽感到相當興奮，認為最好的是不用調整時差和吃喜歡的食物，更笑言「食壽司郎囉！」女佩方面，隊員希望藉著主場之利，在市民的打氣聲下可以突破團體賽最佳成績，打入8強或更高。