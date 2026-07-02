劍擊世錦賽｜港隊男花力爭主場創佳績　張家朗逆境下更成熟

世界劍擊錦標賽首度由香港主辦，由蔡俊彥、張家朗領銜的男子花劍隊，戰畢早前的亞錦賽後，港隊男花的世界排名創下史上新高，無疑是香港隊的獎牌希望。

港隊男花在亞錦賽與首個團體金牌擦身而過，主將之一的張家朗仍感正面，指團隊士氣愈來愈好，力爭在主場再衝擊佳績。



香港劍擊隊在世錦賽前會見傳媒。（梁鵬威攝）

香港世界劍擊錦標賽月底在亞洲國際博覽館上演，一眾港將在主場獻技，香港隊24名劍手出席記者會，包括蔡俊彥、張家朗、佘繕妡等主力全數亮相。

由蔡俊彥、張家朗領軍的男子花劍隊，早前在印度的亞洲錦標賽力爭史上首面團體金牌，決賽硬撼日本隊，港隊與冠軍擦身而過，最後摘銀而回。即使未能達成賽前目標，主將之一的張家朗仍感滿意。

男花四子力爭在主場登頒獎台。（梁鵬威攝）

「其實今次團體打得不錯，整體發揮也是很正面，我們團隊從巴黎站起，士氣愈來愈好，化學作用以往更加好，我對團隊充滿信心，相信我們未來有能力創造更好的成績。我們最後摘下銀牌，這是在劍道上必經的事情，有贏也有輸，之後再調整便問題不大。」

港隊男花在亞錦賽後，世界排名升上歷史新高的第三位，對男花四子而言沒有太大分別，只是晉級路上的對手不同，他們同樣以冠軍為目標。

即使亞錦賽團體摘銀，張家朗對成績仍感正面。（中國香港劍擊總會）

張家朗在個人賽8強止步，晉級過程同樣驚濤駭浪，落後3：11下反勝新加坡劍手，一劍險勝師弟何承謙。雖然張家朗無緣獎牌，但在積分上同樣有進賬，他的世界排名升上第15位，回歸世界前16之列，家朗笑言：「最重要唔使打Poule（外圍賽）。」

張家朗自言今次亞錦賽狀態一般，在逆境下依然保持水準，在劍道上展示更成熟的一面，「打劍多年，自知狀態好壞，今次在印度（亞錦賽）狀態一般，這是每個運動員的必經階段。在這情況下作賽，自己的情緒也未太受影響，覺得在劍道上的自己變得更成熟。」

即使個人賽8強止步，張家朗認為自己在劍道上展示更成熟的一面。（中國香港劍擊總會）

蔡俊彥預料下周復操

負腳傷戰亞錦賽的蔡俊彥，從印度回港後一直休養、未有訓練，預料下星期可以再執劍練習。世錦賽難得落戶香港，偏偏在主場出戰受傷，Ryan不認為是不幸，笑言是好彩：「打劍多年才第一次遇上較嚴重的傷患。」Ryan坦言傷患未算嚴重，有望以健康的身體出戰世錦賽，對於衛冕未想太多，希望好好發揮自己的實力。

蔡俊彥遇上腳傷，他不諱言曾考慮退出亞錦賽，最後還是紮住上陣，對他劍擊生涯是很好經驗，就算有不少限制，依然嘗試在有限空間做得最好。

蔡俊彥從印度回港後一直休養，料下周復操。（中國香港劍擊總會）

世界劍擊錦標賽香港隊名單

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：鄭曉為、符妤名、陳諾思、梁雅蕾

男子重劍個人及團體賽：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峯

女子重劍個人及團體賽：佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠、吳海諦

男子佩劍個人及團體賽：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林

女子佩劍個人及團體賽：薛雅齊、朱詠翹、劉綺程、梁洛文

