WTT美國大滿貫｜男單世一王楚欽16強止步　1：3輸丹麥勁敵連特

2026年7月3日，乒乓球WTT美國大滿貫賽繼續進行，國乒世界排名第1的主力王楚欽再次登場，迎戰丹麥勁敵連特（Anders Lind），結果此前互有勝負的二人這次激戰4局結束戰鬥，王楚欽1：3落敗止步16強。



【比賽看點】

王楚欽出生於2000年，是目前世界排名第1的運動員，也是目前中國男隊的頭號主力，去年就曾在WTT美國大滿貫賽上奪得單打冠軍，今年再次以頭號種子的身份參加該賽事、該項目，自然被視為奪冠的最大熱門。

男單世一中國選手王楚欽。（Getty Images）

連特出生於1998年，最新排世界第15名，曾打敗過國乒2大主力王楚欽、林詩棟，是一位非常有威脅的對手，所以此戰王楚欽有一定壓力。

【比賽過程】

比賽開始後，王楚欽率先發動但很快0：3、1：4落後，緊接着強勢反擊以5：4反超對手但也沒能拉開差距，兩人在後半段不斷戰平，關鍵時刻連特發球被判罰遮擋，但他挑戰鷹眼成功，隨後王楚欽吸短球失敗9：10出現局點，11：10再次領先也錯失局點，最終因為吃發球和意外球11：13遺憾落敗。

丹麥選手連特。（Getty Images）

第二局連特士氣大增上來就連贏4球，王楚欽在場上打得非常被動，很快便1：7、2：9落後於人，隨後發球再被罰又挑戰鷹眼成功，再贏1分後拿到8個局點，王楚欽最終以2：11再負被逼入絕境。

第三局王楚欽背水一戰迅速以3：0壓制對手，反觀連特在場上失誤頻頻，心態出現明顯波動，但隨後又打出運氣球戰至5：5、6：6、8：8平，不過最終還是王楚欽技高一籌以11：8取得勝利。

第四局連特率先丟分後迅速反擊取得優勢，隨後戰況再次陷入膠着，王楚欽依舊狀態慢熱於是在2：5的位置暫停進行調整，隨後追回1分再次被連特擦邊打亂，緊接着5：9追回1分逼連特用掉暫停權，隨後7：10出現3個賽點，最終以7：11結束賽事，無緣入圍男單8強。

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