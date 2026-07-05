世界盃巴西對挪威｜安察洛堤被評欠華麗：只得費格遜有資格教我

巴西對挪威｜巴西在世界盃32強與日本踢出精彩一戰，不過巴西主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）卻被批評戰術欠缺森巴足球傳統的華麗風格。經驗豐富的他表示自己絕非「傻瓜」，而且世上有資格教他的只有一人，就是比他領軍場數更多的前曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）。

巴西Vs挪威｜7.6凌晨4:00｜Viu 99、Now 618/616直播



巴西在對日本一戰被佐野海舟先開紀錄，下半場憑藉卡斯米路（Casemiro）及加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接連建功反勝，有人認為安察洛堤的策略是「神調動」，有人卻覺得他的戰術過於謹慎沉悶。

面對外界質疑，巴西主帥安察洛堤直言自己絕非「傻瓜」。（路透社）

在對挪威的16強賽前記者會上，安察洛堤被問及相關評語，他直接反擊：「在意大利，人們常說『所有男人都想做教練，所有女人都想做建築師』。我不知道自己到底懂不懂足球，但無人能因此批評我。唯一可以肯定的是，我已經執教超過1400場比賽。這或許不足以讓我完全了解足球，但無疑是相當豐富的經驗。」

巴西憑藉卡斯米路及加比爾馬天尼利在補時階段絕殺驚險晉級16強。（路透社）

巴西憑藉卡斯米路及加比爾馬天尼利在補時階段絕殺驚險晉級16強。（路透社）

安察洛堤再說：「在這個世界上，可能只有一個人執教過比我更多的比賽，那就是帶隊超過2000場的費格遜。我會聽取所有人的意見，但真正有資格向我提供建議的人就只有費格遜。」他直言：「我百分百肯定自己不是天才，但亦百分百確定自己不是傻瓜。」

安察洛堤稱夏蘭特是「世界上最好的球員之一」。（路透社）