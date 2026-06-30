世界盃2026球評｜安察洛堤淡定奇兵變招　逼森保一拆招斷雙翼致敗

佐野海舟的入球，令日本一度燃起了能擊敗巴西的希望，如果他們的對手不是安察洛堤的話。這名意大利籍巴西主帥下半場的人腳調動與戰術運用，簡直是大師級。日本今屆雖然踢出精彩的足球，可惜籤運不滯，32強就遇上了大Boss，可謂時也命也。



日本主帥森保一今仗比上場作出了4個調動，谷口彰悟及富安健洋取代了板倉滉及瀨古步夢擔任中堅；佐野海舟復任正選，與鎌田大地坐鎮中場；伊東純也擔任右翼，而堂安律則回到右翼衛位置，菅原由勢退居後備。這個陣型偏向進攻型，足見日本求勝的決心。

佐野海舟在29分鐘打破僵局助日本領先。（路透社）

比賽初段兩隊以試探為主，但佐野海舟在29分鐘打破僵局，他在中場截得皮球後，快速推過卡斯米路，長驅直進，於禁區頂勁射破網，為日本領先1：0。

落後下的安察洛堤，沒有太多表情變化地嚼着口香糖，大抵他已成竹在胸。（路透社）

巴西落後下卻不慌不忙，沒有貿然加快進攻節奏，坐在後備席上的安察洛堤，沒有太多表情變化地嚼着口香糖，大抵他已成竹在胸，打算讓球隊到下半場才發力。

易邊後，安帥做了兩個不算太易理解的動作，其一是沒有換走卡斯米路，其二是換入了加比爾馬天尼利。卡斯米路在上半場完全跟不上比賽節奏，給佐野海舟一推就過，實在令人擔心他作為防中的效用。不過，安帥下半場以安迪歷入替的，卻是盧卡斯柏基達。

安察洛堤未有換出速率跟不上的卡斯米路，用其頂上功夫施空襲得手追平。（路透社）

稍後，大家都明白安帥的用心了。巴西在易邊後不斷在禁區「K角位」打斜傳中，落點在日本三中堅兩側的盲眼位，構成了日本門前不少險象。到56分鐘，巴西中堅加比爾馬加希斯壓前，在左路「斬」向遠柱，伏兵門前的卡斯米路一頂入網，助巴西追成1：1。

安帥簡直是莫耶斯「上身」，繼續讓球隊不斷「斬斬斬」，最終他們全場共傳中了40次（9次成功）， 因為他覷準了日本3名中堅雖然身型不錯，但兩邊翼衛卻不擅頂。森保一沒有坐以待斃，換入了身高1.80米的鈴木淳之介任左翼衛，又以後衛出身的菅原由勢踢右翼衛，堵塞漏洞。日本雖然防住了巴西的高空進襲，但同時自斷雙翼，因此之後的反擊機會寥寥可數。

安察洛堤換入馬天尼利，未有踢回其擅長位置，在場中「逗住踢」，最終伏兵門前射入絕殺入球。（Getty Images）

安察洛堤在66分鐘使出了第二招，換了入馬天尼利。不過，這名阿仙奴翼鋒卻不是踢回擅長的左翼，更多時候只是「逗住踢」，在左路支援不斷引球突破的雲尼斯奧斯。巴西在最後十多分鐘幾乎都將球權放給雲尼斯奧斯，他其中一次突破更幾乎射入，只是其快射被日本門將鈴木彩艷神奇地救出。

般奴古馬雷斯在安察洛堤麾下成為了球隊助攻王。（路透社）

當大部分人都以為準備加時之際，巴西中場般奴古馬雷斯在禁區頂突然妙傳與禁區內無人看管的馬天尼利，後者輕鬆「熨」入，帶領巴西以2：1「絕殺」日本。這裏有兩個細節，其一是雲尼斯奧斯在此前不斷發起進攻，其中一個目標其實是吸引日本守衛的注意，製造馬天尼利無聲無息潛入禁區的機會；另一個細節是，古馬雷斯傳送的一剎，做了一個起腳的假動作，令富安健洋下意識移入打算閂擋，卻造成馬天尼利有起腳空間。古馬雷斯在安帥戰術安排下，成為了球隊的進攻樞紐，這也是他今屆的第4個助攻，暫時領先群雄。

安察洛堤與森保一的執教能力分野，成為巴西和日本的勝負關鍵。（Getty Images）

日本今屆在分組賽踢出不俗的表現，可惜的是，陣前南野拓實、三笘薰、遠藤航等幾名主力受傷，令森保一變陣沒有太多選擇，看看巴西傷了拉芬夏，還有拉恩域陀（Rayan）可用，而今仗起用了馬天尼利當奇兵。其次，當然是森保一與安察洛堤執教功力的分野，當然，世上也沒有幾個教練能跟安帥一較高下。

這就是日本與世界的距離，似近還遠，他們要捧走世界盃，除了仍要提升實力外，也要祈求幸運女神要站一站在他們的身旁。