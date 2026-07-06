WTT美國大滿貫｜蒯曼4：3險勝張本美和　國乒女單提前鎖定金銀牌

2026年7月6日凌晨，乒乓球WTT美國大滿貫賽女單決賽安排出爐，繼中國隊選手孫穎莎4：1淘汰隊友王藝迪後，另一位國乒主力蒯曼在打滿7局後4：3險勝日本勁敵張本美和，所以接下來便將由孫穎莎、蒯曼爭奪冠軍。



比賽看點

蒯曼、張本美和分別是中日乒乓球女隊的主力運動員，最新排名分別在世界第7和第4位，這也說明近期後者的成績相對更突出一些。

日本女乒選手張本美和。（路透社）

在此前的比賽中，蒯曼連贏來自韓日的2位勁敵申裕斌、佐藤瞳，尤其與削球手佐藤瞳之戰挽救6個賽點才拿下。而在此之前與張本美和的7次國際比賽交手中，蒯曼4勝3負略有優勢，但最近的對決3：4輸給對方，所以此戰仍然面臨考驗。

比賽過程

比賽開始後，蒯曼率先得分後連續輸球被逆轉，在場上顯得有些拘謹，但對方的表現也不是很理想，兩人隨即在中間段戰至5：5、6：6、7：7、8：8、9：9平，隨後蒯曼10：9打出運氣球再得1分，由此而以11：9艱難拔得頭籌。

第二局兩人依舊打得非常激烈，比分不斷交替上升，蒯曼多次領先又被追至8：8、9：9平，隨後9：10挽救1個局點但仍然以10：12被張本美和扳平大比分。

國乒女隊選手蒯曼。（新華社）

第三局張本美和開局不利反超比分，蒯曼在連續回球打丟的情況下4：8、5：9被拉開差距，隨後7：10挽救2個局點逼張本美和的父親兼場外指導張本宇用掉暫停權，緊接着連續失誤被對方11：10逆轉但很快擦邊得分戰平，隨後蒯曼11：12追回1分但緊接着連輸2球，最終以12：14惜敗再丟一局。

第四局雙方繼續展開強強對抗，蒯曼在5：2領先後被張本美和追至5：5平，再丟1分後暫停下場接受世界冠軍教練于子洋指導，暫停結束後迅速找回狀態9：7、10：8反超並最終以11：8驚險拿下。

第五局張本美和狀態回升迅速壓制對手，蒯曼在0：3的位置開始反擊但收效甚微，很快便2：9、3：10落後挽救1個局點，但最終還是以4：11落敗被對手逼入絕境。

中國選手蒯曼（右）對陣日本選手張本美和（左）。（X@WTTGlobal）

第六局蒯曼背水一戰依舊打得非常頑強，但一度領先沒把握住機會再次陷入被動，隨後5：8穩住陣腳連得4分反超，隨後輸1球戰至9：9平沒有自亂陣腳，最終以頑強的鬥志再贏2球以11：9險勝，雙方大比分3：3戰平，決勝局大戰由此而到來。

第七局張本美和先丟1球后連得2分反超，蒯曼迅速發力5：3領先但連輸3球被逆轉，緊接着7：6、9：7、10：8領先沒有錯失賽點，最終以11：8結束戰鬥。

中國選手蒯曼（左）4:3擊敗日本選手張本美和（右）。（Getty Images）

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