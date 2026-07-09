法國對摩洛哥2026世界盃8強｜免費直播+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，法國對摩洛哥於7月10日香港時間凌晨4時，於Boston Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
法國對摩洛哥直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月10日凌晨4時
法國隊｜球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
摩洛哥隊 | 球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）