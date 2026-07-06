WTT美國大滿貫｜日本19歲松島輝空擊敗俄羅斯黑馬　首奪男單冠軍

乒乓球WTT美國大滿貫賽最後一戰結束，國乒無人晉級男單8強，該項目由日本選手松島輝空和以獨立運動員身份的俄羅斯人薛度蘭高（Vladimir Sidorenko）爭冠。年僅19歲的松島輝空激戰6局以4：2勝出，首奪WTT大滿貫賽的男單錦標。



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本站比賽國乒男單表現不佳，7人出戰均無緣8強。世界排名第6的日本球員松島輝空躋身決賽，他的對手卻非一線名將，而是來自俄羅斯的獨立選手、本站比賽的超級黑馬薛度蘭高。

日本小將松島輝空。（WTT）

薛度蘭高目前排名世界37，今站卻連續淘汰日本「一哥」張本智和（世界排名第2）、日本世界冠軍篠塚大登及奧運銀牌莫利加特（世界排名第3）進入決賽。

今站是雙方首度交鋒，兩人沒有任何試探，上來就不斷發力展開強強對抗，薛度蘭高正手略有優勢，但反手明顯遜於松島輝空，結果松島很快便擴大領先優勢，首局以11：5拔得頭籌。

第二局松島一上來就發球失誤，隨後與對手打得非常激烈，薛度蘭高中局領先卻被逆轉，隨後戰至9：9再得1分，但很快錯失局點，緊接在10：11的劣勢下反擊，以13：11險勝扳平局數1：1。

日本選手松島輝空（左）對陣俄羅斯選手Vladimir Sidorenko（右）。（X@WTTGlobal）

第三局開打前薛度蘭高表情不適，但他很快回到賽場並率先取得優勢。松島很快便追平3：3，緊接再得1分反超對手，隨後保持優勢直至局末，以11：7再下一城。

第四局松島輝空0：2落後迅速以5：2反超，隨後不斷壓制對手，並取得6個局點，最終以11：4輕鬆取勝，將薛度蘭高逼入絕境。

在此前的準決賽中，奧運銀牌莫利加特就是在領先局數3：1下被薛度蘭高反勝，決賽之戰松島輝空也是大比分3：1領先被追趕，第五局上來就連失3分，隨後更失誤頻頻，導致落後出現7個局點，薛度蘭高失2分後穩住陣腳，以11：6拿下再扳一局。

第六局薛度蘭高再次領先，但前三板處理不夠冷靜，松島輝空抓住機會追至5：5平，再得1分後逼對手用掉暫停權，隨後繼續發力以10：7拿到賽點，最終以11：7鎖定勝利斬獲男單冠軍。

日本選手松島輝空奪下男單冠軍。（WTT）

WTT美國大滿貫賽戰果

本站比賽自北京時間6月27日開打，至7月6日結束，目前5大項目的冠亞軍已經全部出爐，包括：

男單：冠軍松島輝空（日本），亞軍Vladimir Sidorenko（個人中立）



女單：冠軍孫穎莎（中國），亞軍蒯曼（中國）



男雙：冠軍温瑞博／袁勵岑（中國），亞軍林詩棟／黃友政（中國）



女雙：冠軍王曼昱／蒯曼（中國），亞軍張本美和／早田希娜（日本）



混雙：冠軍林鐘勳／申裕斌（韓國），亞軍王楚欽／孫穎莎（中國）



接下來國乒運動員即將備戰7月13日至19日的雙打全國錦標賽，緊接7月23日至26日、7月29日至8月1日則迎來乒超常規賽對決。