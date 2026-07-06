世界女排聯賽香港站｜意大利派主力應戰　吳守基：周日門票已售罄

世界女排聯賽（VNL）香港站周三（8日）開鑼，今日（6日）舉辦歡迎晚宴，6支參賽球隊皆有出席。過去兩站收起王牌班底意大利在的意大利，主將伊高露（Paola Egonu）、二傳手奧露（Alessia Orro）等人現身晚宴，將在香港站正式亮相。



（陳綵瑤攝）

奧露（左二）。（陳綵瑤攝）

伊高露。（陳綵瑤攝）

6支參加世界女排聯賽香港站的球隊陸續抵港，今晚齊集紅磡嘉里酒店進行歡迎晚宴。除了中國女排，應屆奧運金牌隊伍意大利同樣是焦點所在，前兩站在巴西及菲律賓同樣派出副選，接應二傳手伊高露、戰術大腦二傳手奧露、老將自由人史派列圖（Ilaria Spirito）等名將齊齊現身香港站，為總決賽作好準備。

中國香港排球總會會長吳守基（中）。（陳綵瑤攝）

世界女排聯賽香港站連續兩年在啟德體藝館上演，今年的座位分布略有不同，增加約1000個座位。中國香港排球總會會長吳守基出席晚宴時表示，最後一日的門票，在開賣兩、三天已售罄，周六門票同樣所剩無幾，前三天仍有一定數量的門票。

吳守基坦言門票售出速度較上年慢，他認為或與世界盃有關，相信近日宣傳後，有望提升門票銷量。7月底舉行的世界女排聯賽總決賽在澳門舉辦，吳守基不排除香港主辦總決賽的可能性，表明內地、澳門、香港三地之間一直保持溝通。