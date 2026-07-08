世界女排聯賽2026香港站｜中國女排首戰失利　激戰五局負加拿大

中國女排在世界女排聯賽2026香港站（VNL）亮相，與加拿大展開連場激戰。加拿大主將雲莉琪（Kiera Van Ryk）賽前位列最佳得分及最佳扣球第一位，今仗取得全場最高24分屬意料之中，但大槌手格蕾（Alexa Gray）於第三局戰至22：22時連取3分，助加拿大以25：22贏得此局，領先大分2：1，為最終險勝局數3：2的激戰奠下基礎。

採訪及攝影：陳綵瑤、梁鵬威



第四局成為今場勝負的分水嶺。加拿大憑主攻手格莉在第三局關鍵時刻接連得分，以25：22贏得此局後，第四局開賽即壓住中國女排，但戰至中段領先16：13時，中國女排打出一波5：0攻勢反先18：16，其中唐昕的四號位強攻打穿加拿大防守，5：0攻勢中有4分都來自這名22歲江蘇球員。

（梁鵬威攝）

雲莉琪和格莉之後得分為加拿大止血，但大槌手莊宇珊此時再轟3分，加上唐欣最後一槌定音，中國女排以25：23贏得第四局後，終於抵銷頭三局落後大分1：2（25：19、17：及22：25）的劣勢。

世界女排聯賽2026香港站｜中國女排以2：3不敵加拿大。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜中國女排以2：3不敵加拿大。（梁鵬威攝）

第五局成為強攻大戰。雲莉琪、格莉和古珊（Abagayle Guezen）的四號位強攻與後排攻擊令中國女排疲於奔命，雲莉琪更開出Ace球助加拿大領先7：5。中國女排此時連番失誤，教練趙勇在落後7：10時要求暫停。暫停後王媛媛與唐欣雙人攔網攔下雲列克的二號位強攻，然而防守疲弱，此時已落後8：12；更致命是唐欣發球落網，勝利在望的加拿大有快攻手韋芝（White）和格莉扣球得分，加拿大終勝15：11，在五局大戰中險勝3：2。