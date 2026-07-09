溫網｜英國主場新希望闖男單四強　賽後與王后見面　雙親大有來頭

開出Ace球，費利（Arthur Fery）躺在場上，臉上盡是滿足的笑容，溫布頓主場響起掌聲。費利直落三盤擊敗意大利的高保利（Flavio Cobolli），持外卡取得四強另一席位，成為25年來第一人。

英國王后卡米拉（Queen Camilla）見證費利延續神奇之旅，這名英國球手的父母同樣是座上客，雙親原來與香港甚有淵源。



英國王后卡米拉也是座上客。（路透社）

接連兩輪激戰五盤，上輪力戰約4小時擊敗迪米杜夫，費利成為今年男單唯一的英國球手。每年溫布頓，英國球手無疑是焦點所在，世界排名114位﹑持外卡參賽的費利，頓時成為英國希望，四強對高保利的一戰，連英國王后卡米拉也是座上客。

費利與高保利首盤爭持激烈，直至高保利最後一個發球局失守，費利以6：4先下一城。這名23歲的英國球手，次盤開段即失守，幸好及時破發追平，其後激戰至「Tie Break」，費利以細分7：4奠勝，高保利的氣勢隨即被打斷，費利第三盤「派蛋」大勝6：0，直落三盤淘汰這名9號種子，延續屬於自己的溫布頓神奇之旅。

費利成為今年的英國新希望。（路透社）

英媒形容費利今年溫布頓的旅程是「Fery-tale」，他成為史上第二人以外卡身份打入溫網四強，對上一人是伊雲尼斯域（Goran Ivanisevic），這名克羅地亞名宿在2001年達成相同的創舉。

開出奠勝的Ace球，費利倒在地上，一臉難以置信，「我真的不敢相信......」他賽後坦言，費利早前在皇后會盃（Queen's Club Championships）打入八強，加上溫布頓的突破，印證他在草地場的戰力，「我感覺自己每一場也在進步，這是我第二次在主場出賽，在中央場出戰的感覺依然神奇。」

費利的神奇之旅延續，連他也感難以置信。（路透社）

費利。（路透社）

一年半前，費利手臂受到壓力性骨折，世界排名跌至500以外，經歷過低潮後反彈，如今晉身溫布頓四強，他將會首次躋身世界前100位，至少升至第36位，下圈將鬥阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）。這名新英國希望賽後更與王后卡米拉見面，對方向他送上祝福，即將在周日（12日）迎來24歲生日的費利，期望生日當天在溫布頓度過，力爭大滿貫冠軍。

（路透社）

雙親與香港有淵源

身高5呎9吋的費利，在場上移動速度高，全場最後一個發球局，高保利回球時觸網改變方向，他及時回身救球得分，贏盡全場掌聲，母親奧莉花（Olivia Fery）難掩興奮。費利母親曾經是網球手，90年代曾出戰法國公開賽，更是1993年世大運的女單﹑女雙銅牌得主。奧莉花的網球生涯黃昏階段，與丈夫盧域費利（Loïc Féry）移居香港，更曾經代表港隊參加金夫人盃前身的聯合會盃（Fed Cup），她在2000年掛拍，然後兩年後誕下長子費利。

費利的網球天賦或藏身體內，費利指母親從未強逼他成為職業球員，受母親一直鼓勵下接觸網球，而他自小家住網球場僅50米外，更有硬地﹑草地及泥地，幫助費利接觸不同場地，周末更有機會與母親對打。

費利母親奧莉花曾經代表香港出賽。（Getty Images）

費利父親盧域90年代曾在香港從事金融業，直至2000年初返回歐洲發展，然後他的事務蒸蒸日上，在2007年創立對沖基金，晉身富翁之列，他在2009年成為羅連安特（Lorient）班主。