中國女排爆冷負多明尼加3：1　香港站吞兩敗｜世界女排聯賽香港站

中國女排在世界女排聯賽香港站吞下第二場敗仗，碰上排名較後的多明尼加共和國，戰況卻未如想像中輕鬆，最婔更因連番失誤而輸局數1：3。

採訪及攝影：陳綵瑤、梁鵬威



中國女排今日（11日）派出與前兩日對烏克蘭的相同陣容應戰，表現突出的莊宇珊再次成為進攻主力，率先以直線扣球展開序幕。不過中國女排隨後出現失誤，多明尼加趁機領先，郭子楠和龔翔宇此時挺身而出扣殺反超，但到比賽中段，多明尼加主攻手謝拉莉瑪天妮絲直接發球得分（Ace），帶領球隊再次領先並鎖定勝局，中國女排以22：25先失一局。

（梁鵬威攝）

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第二局初段兩隊打成均勢，中國女排中段隊攔網攻擊均有進帳，莊宇珊看準時機把球放到空位，唐欣強力扣殺，令中國隊領先12：9。不過戰至中段中國女排又出現失誤被多明尼加追平，龔翔宇尾段扣球打出觸手出界，碰巧對方又失誤「送分」，中國女排領先22：20，最後一球龔翔宇「食叉燒」「埋齋」，中國女排以25：21追平局數。

第三局，中國女排改以新星李晨瑄代替唐欣、陳厚羽代替郭中楠，變陣後在初段取得領先，李晨瑄更以扣球式發球取得直接發球得分。中段多明尼加攻擊力提升，中國女排副攻二傳配合失誤，教練趙勇不得已要求暫停，可惜中國女排防守再現漏洞，多明尼加因而領先到18：14。

中國女排之後「錯對換人」，保障前排攻擊力，成功追平。尾段戰況緊湊，雙方打到23分平手，陳厚羽快攻失誤，龔翔宇扣球被攔，中國女排再輸23：25。

（梁鵬威攝）

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第四局，唐欣連續扣殺助中國女排領先，但多明尼加攔網之後發力，多次阻擋中國隊女排進襲，一舉將比分拉開到6：3。中國女排始終無法改善失誤頻出的毛病，落後5分陷入苦戰。比賽末段，莊宇珊一記重力扣球打起整隊士氣，由16：20一口氣追到22：20反超，全場興奮歡呼，可惜最後還是被多明尼加找到機會，在「刁時」被對方主攻手保娜連開兩球破壞一傳得分，再輸24：26，爆冷以局數1：3落敗。

（梁鵬威攝）

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賽後唐欣指球隊仍有不足之處：「現在面對每個對手，都值得我們全力對待，今天的比賽確實有很多不足不方，但經歷過這些不足，才會有進步。」至於今場多明尼加得分功臣，瑪天妮絲姊妹花主攻手比蓮（Brayelin Martínez）和副攻手謝拉莉（Jineiry Martínez）就表示，今周賽前非常擔心會失去明年的參賽資格：「我們在前兩周賽事只奪得一次勝利後倍感壓力，但我們保持專注於比賽中，只想著每一場比賽，就這樣脫離淘汰邊緣了。」她們亦感謝粉絲一直相信球隊。