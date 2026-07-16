網球．林肯挑戰賽｜黃澤林輕勝新西蘭球手　周六鬥美國爭入4強

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）於美國參加林肯挑戰賽，今日（16日）於16強以直落兩盤（7：5、7：6）擊敗新西蘭球手Anton Shepp，周六將與美國的Spencer Johnson爭奪4強席位。



（黃澤林Instagram圖片）

日芾32強對中華台北球手吳東霖，Coleman打得輕鬆，兩盤均兩度打破對手發球局，同時保住自己所有發球局，以6：2及6：2輕勝。今日再對新西蘭球手Anton Shepp，首盤Coleman連取3局領先3：0，但對手之後力追，把局數扳平至5：5，其後Coleman反擊並零封對手戰至6：5，再打破對方發球局，以7：5險勝。

黃澤林將與美國球手Spencer Johnson爭入4強。（Getty Images）

第二盤Coleman開段就連輸兩局，陷入困境，幸好及時調整並在第6局追平，雙方在後半盤平分秋色，多次打成平手，最後更戰成6：6，需要「搶七」分勝負。兩人依然難分高下，關鍵時刻對手兩次無壓力失誤讓Coleman有機可乘，雖然最後階段被追近但仍能保住勝局，局數7：6再勝一盤，晉級八強。下場將對陣美國的Spencer Johnson，爭入四強。

林肯挑戰賽在美國​University of Nebraska舉行，黃澤林過去在這個比賽表現不俗，曾於2024年殺入決賽，當時不敵英國球手Jacob Fearnley，屈居亞軍。

資料來源：https://www.lincolnchallenger.com/