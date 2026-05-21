法網外圍賽｜黃澤林力戰三盤吞敗　與主賽圈僅差一步

撰文：趙子晉
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距離生涯首戰法國網球公開賽主賽圈，黃澤林（Coleman Wong）只差一步，外圍賽最後一圈鬥玻利維亞的柏度安捷奴（Juan Carlos Prado Angelo），雙方戰至決勝盤，Coleman一度取得優勢，惟未能乘勢取勝，以4：6、6：3、3：6憾負，無緣首闖法網主賽圈。

法網外圍賽｜黃澤林距離主賽圈只差一步　轟15 Ace球再過一關法網外圍賽｜黃澤林險勝過首關　與英國球手激戰逾兩個半小時

黃澤林連續兩場法網外圍賽打足三盤，連過兩關，Coleman戰畢與哥拿一仗後，接受法網官方訪問，「我過去兩次參賽（法網外圍賽）未曾獲勝，今次連贏兩場，對我及香港同樣意義重大。」

紅土場並非黃澤林的擅長，他在泥地下了不少苦功，如今有力與其他球手對抗，Coleman外圍賽最後一圈的對手，正是擅長泥地的柏度安捷奴。這名21歲的玻利維亞球手，在2023年曾晉身法網青年組的男單決賽，最後屈居亞軍，柏度安捷奴曾在去年獲得生涯首個ATP挑戰賽冠軍，就是秘魯舉行的挑戰賽泥地賽事，另外兩次躋決賽同樣是紅土場。

黃澤林面對這名泥地能手，首盤初段未適應節奏，被兩破發球局，其後即使追回一個發球局，仍然以4：6先輸一盤。Coleman第二盤早段找到缺口破發，即使在自己發球局失守被追平，盤末再度破發，以6：3扳回一城。

黃澤林在決勝盤率先破發，惟未能力保優勢，連續兩個發球局失守，結果再輸一盤3：6，力戰2小時18分鐘吞敗，與法網主賽圈只差一盤。

（黃澤林Instagram截圖）
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