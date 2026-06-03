網球．伯明翰挑戰賽｜黃澤林轉戰草地賽 力戰主場球手兩盤贏波
撰文：趙子晉
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職業生涯首戰法國網球公開賽主賽圈後，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）世界排名再創新高，他隨即轉戰草地賽，準備月底的溫布頓錦標賽。
Coleman出戰ATP伯明翰挑戰賽，今次被列為7號種子，首圈與主場的英國球手泰華特（Oliver Tarvet），黃澤林兩盤激戰至「搶七」贏波而回。
黃澤林早前首戰法國網球公開賽主賽圈，雖然首圈不敵比利時球手博斯，但Coleman的世界排名依然創下新高，升上109位。
黃澤林其後轉戰草地賽，為月底的溫布頓作準備，黃澤林今星期參加伯明翰挑戰賽，首圈鬥英國球手泰華特。兩人首盤互保發球局，Coleman在「Tie Break」開段連贏5分，其後以細分7：5再取一盤，隨後因為天雨關係延賽，第二盤戰情與首盤相若，兩名球手未能找到對方的缺口，同樣全保發球局，再度戰至「Tie Break」，結果Coleman以12：10險勝，結束2小時18分鐘的賽事，順利晉級次圈，下圈將鬥意大利球手羅曼奴（Filippo Romano）。
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