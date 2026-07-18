乒乓｜馬龍/許昕經典組合戰全國賽　連挫後輩力爭決賽席位

儘管馬龍已年屆37歲，許昕亦只比他年輕一歲，但兩名中國乒乓名宿合作男雙出戰全國乒乓錦標賽，依然過關斬將，以局數3：2力克徐海東/牛冠凱，晉級4強，至少獲得一面銅牌。



馬龍（上海）/許昕（北京）堪稱今屆全國錦標賽的夢幻組合。他們在前兩輪比賽中先以局數3：0淘汰蔡順航/嚴升，再以3：2險勝周冠宏/于海洋，當外界懷疑兩名老將的體力之時，他們今晚（18日）火併24歲的牛冠凱與26歲的徐海東，打出五局激戰。

馬龍（右）/許昕（左）躋身全國乒乓錦標賽男單4強。（新華社）

徐海東/牛冠凱一開局明顯以體力化打法為策略，不斷加速進攻，不過馬龍/許昕以正手優勢得分，兩次落後仍能追平，最終以12：10先取第一局。第二局，馬龍/許昕在對手一波4：0攻勢下力高，以11：7領先至2：0

只要再取一局便能勝出今場比賽，但徐海東/牛冠凱力追，馬龍/許昕在第三和第四局陷入苦戰，連輸4：11及8：11，令賽事進入決勝局。

馬龍/許昕的活力不輸年輕球手。（新華社）

來到關鍵時刻，馬龍/許昕展現強大優勢，前三板打得精準，一度領先8：1。雖然之後輸一分擦邊球，但無礙戰局，馬龍/許昕大勝11：2，這對合共73歲的組合勇闖4強，穩獲獎牌。

兩人將在準決賽面對林高遠/袁烜松，力爭決賽席位。