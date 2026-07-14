最新乒乓球世界排名　王楚欽保世一惟積分大跌　張本美和升上第3

【乒乓球】國際乒協7月13日更新2026年第29周世界排名。



在男單和女單世界排名中，國乒主力的排位並無太多變化，王楚欽、林詩棟分別位列男單第一、第六；女單前二仍由孫穎莎、王曼昱佔據，蒯曼位列第四，陳幸同位列第五，王藝迪位列第六。

中國乒乓球手孫穎莎。（Getty Images）

在男單的外國選手排名中：

WTT支線賽亞松森站男單冠軍Alexis Kouraichi排名上升80個名次，位列第126，刷新個人職業生涯排名新高；

松島輝空排名上升1個名次，位列第3，刷新個人職業生涯排名新高；

菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）排名上升1個名次，位列第4；

戶上隼輔排名上升1個名次，位列第14；

薛度蘭高（Vladimir Sidorenko）排名上升1個名次，位列第15，刷新個人職業生涯排名新高；

Lubomir Jancarik排名上升5個名次，位列第43；

盧偉排名上升5個名次，位列第45；

朴康賢排名上升5個名次，位列第46；

Eduard Ionescu排名上升5個名次，位列第47。



中國乒乓球手林詩棟。（Getty images）

其他國乒球員中，温瑞博排名第13，向鵬排名第18，周啟豪排名第25，陳垣宇排名第29，梁靖崑排名第30，陳俊菘排名第37。

女子單打方面：

WTT支線賽亞松森站女單冠軍黃愉倢排名上升12個名次，位列第45，刷新個人職業生涯排名新高；

張本美和排名上升1個名次，位列第3；

蒯曼排名上升1個名次，位列第4；

陳幸同排名上升1個名次，位列第5；

王藝迪排名上升1個名次，位列第6；

早田希娜排名上升2個名次，位列第7；

溫達（Sabine Winter）排名上升2個名次，位列第8，刷新個人職業生涯排名新高；

申裕斌排名上升1個名次，位列第10；

大藤沙月排名上升1個名次，位列第11；

朱芊曦排名上升1個名次，位列第15；

佐藤瞳排名上升1個名次，位列第16。



中國乒乓球手王曼昱。（Getty Images）

其他國乒球員中，陳熠排名第12，石洵瑤排名第14，覃予萱排名第25，何卓佳排名第46。

值得一提的是，儘管國乒主力隊員在本周排名沒有太大變動，但男單女單前十在本周出現較大幅度波動，這一現象在男單排名中尤為明顯。

在本周，王楚欽去年大滿貫冠軍的2000分正式到期，即便有亞洲盃積分500分填補缺口，總積分依舊出現明顯縮水。

中國乒乓球手王楚欽。（WTT圖片）

此次扣分後，王楚欽的總積分跌破1萬分大關，這是自其今年3月2日以來，首次排名積分不足五位數。不過王楚欽依靠長期穩定參賽積累的分數儲備，依舊能夠穩住世界第一席位。

外國選手中，日本名將張本智和（本期世界排名第五）同期同樣有大量積分失效，後續若難以斬獲高積分賽事榮譽，自身排名還會持續回落；同樣被積分到期困擾的還有瑞典名將、現世界第二莫利加特（Truls Moregard），他將在8月份面臨歐洲大滿貫2000分到期的壓力，如果無法奪冠，很可能被排名第三的日本選手松島輝空反超。

瑞典乒乓球手莫利加特。（Getty Images）

當前男單排名的競爭重心，已經轉移到快速崛起的年輕外國選手身上，男單前十即將迎來劇烈洗牌。

其中，剛剛在WTT美國大滿貫奪冠的松島輝空最為突出，他的排名近期迎來大幅攀升。只要持續穩定發揮，松島輝空就能不斷縮小與世界前二的積分差距。一旦莫利加特無法在WTT歐洲大滿貫瑞典站奪冠，松島輝空近期將極有可能躍升至世界第二，成為王楚欽最強勁的挑戰者。