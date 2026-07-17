乒乓球全錦賽｜王楚欽孫穎莎混雙直落3局輕勝　馬龍許昕同晉級

2026年全國乒乓球錦標賽（雙打）16日在長沙中南大學體育館展開正賽爭奪，混雙、男雙、女雙32強賽全面開戰。王楚欽/孫穎莎、馬龍/許昕兩對組合迎來「開門紅」。



北京男一隊的王楚欽與河北女一隊的孫穎莎聯手出戰，對陣來自上海、北京的聯合組合周錦泉/祝啟慧，二人以11：9、11：3、11：7的比分直落三局，挺進混雙16強。賽後孫穎莎表示，二人對場地的空間感、對手的節奏和落點都在積極適應。王楚欽表示，自己正在逐漸進入混雙的狀態中，希望能夠不斷進步，通過每一場比賽不斷總結，提升組合的水平和實力。

全錦賽混雙王楚欽/孫穎莎組合迎來「開門紅」，晉級16強。（新華社）

乒乓球世一組合王楚欽/孫穎莎全錦賽混雙場上表現：

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男雙方面，馬龍/許昕再度「合體」登場，引發場內陣陣歡呼與掌聲。二人對陣四川隊小將蔡順航/嚴升，最終以3：0取勝。

賽後，馬龍談及與許昕攜手出戰全錦賽時，先是笑稱：「兒子說很久沒有看過我打比賽了，正好這次有單獨的雙打項目，就邀請許昕跟我一起搭檔。」隨後又說，

我對乒乓球始終心懷熱愛，一段時間不打比賽還是會想念賽場。

許昕說，雖然二人都能感受到年齡增長對體能的影響，但還是針對比賽做好專門訓練，珍惜雙打的賽場，努力打好每一場比賽。

全錦賽男雙馬龍/許昕組合迎來「開門紅」，晉級16強。（新華社）

前乒乓球世界冠軍馬龍/許昕搭檔出戰全錦賽男雙比賽精華：

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同日，混雙賽場上演逆轉好戲，林高遠/劉煒珊對戰李天陽/朱思冰，開局不適應對手節奏連丟兩局。二人及時調整，加強主動搶攻，連扳三局以3：2驚險翻盤。王藝迪/石洵瑤在對戰湖北組合王曉楠/李益惠時，以0：3爆冷出局。林詩棟/蒯曼以3：0戰勝於何一/朱培育，順利晉級16強。

中國乒協今年首次將全錦賽雙打比賽列為單獨的一站比賽，同時配對上也打破省區市隊界限。